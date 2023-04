EQS-News: Muehlhan AG / Schlagwort(e): Jahresbericht

Muehlhan AG veröffentlicht Jahresergebnis 2022 Operative Entwicklung positiv im Rahmen der Erwartungen

Umsatz liegt mit € 288,3 Mio. über der Prognose

EBIT beträgt € 12,7 Mio.; EBIT aus operativem Geschäft beträgt € 8,8 Mio.

Partizipation am Verkauf der wesentlichen Tochtergesellschaften über Dividende (€ 1,00) und Aktienrückkaufprogramm vorgeschlagen

Rückzug von der Börse angekündigt Hamburg, den 14. April 2023 - Das Jahr 2022 stellt für die Muehlhan AG (Open Market; ISIN DE000A0KD0F7; WKN A0KD0F) (die "Gesellschaft") einen tiefen Einschnitt dar, da zum Jahresende wesentliche Tochtergesellschaften, die Markenrechte und andere Vermögenswerte veräußert wurden. Zukünftig bietet die Gesellschaft in Russland und im Nahen Osten Dienstleistungen hauptsächlich im Bereich des passiven Brandschutzes an. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der ordentlichen Hauptversammlung 2023 vor, eine Dividende von € 1,00 pro Aktie auszuschütten. Außerdem schlagen Vorstand und Aufsichtsrat vor, dass die Aktionäre im Rahmen eines Aktienrückkaufprogramms ("Kapitalherabsetzung im Wege des Rückkaufs und der Einziehung der zu erwerbenden Aktien") der Muehlhan AG die Möglichkeit erhalten, ihre Aktien an die Gesellschaft verkaufen zu können, bevor die Gesellschaft einen Rückzug von der Börse anstrebt. Mit der Dividende und dem Aktienrückkaufprogramm können die Aktionäre wie angekündigt an den Erlösen aus den Unternehmensveräußerungen partizipieren. Weitere Informationen werden in der Einladung zur ordentlichen Hauptversammlung 2023 veröffentlicht. Das operative Geschäft entwickelte sich im Geschäftsjahr 2022 positiv. Die Umsatzerlöse sind im Vergleich zum Vorjahr im Berichtsjahr um 3,4 % auf € 288,3 Mio. gesunken. Vergleicht man die Umsatzerlöse mit dem um die veräußerten Gesellschaften angepassten Vorjahr, wurde ein deutliches Umsatzwachstum um € 78,8 Mio. bzw. 37,6 % erzielt. Das EBIT sank von € 16,7 Mio. auf € 12,7 Mio. Für einen Vergleich sind jedoch beide Jahre um Sonder- und Einmaleffekte zu bereinigen. Unter Berücksichtigung der Effekte beträgt das angepasste EBIT des Jahres 2021 € 7,7 Mio. gegenüber einem angepassten bzw. operativen EBIT des Berichtsjahres von € 8,8 Mio. Die EBIT-Marge des operativen Geschäfts ist von 3,7 % auf 3,1 % gesunken. Das Konzernergebnis verringerte sich um € 3,4 Mio. auf € 6,4 Mio. Nach dem Abzug der Fremdanteile steht den Aktionären von Muehlhan ein Ergebnis von € 3,6 Mio. zu, nach € 8,3 Mio. im Vorjahr. Der Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit entwickelte sich mit € 5,2 Mio. positiv, im Wesentlichen, weil im Berichtsjahr zur Stärkung der Liquidität mit dem Factoring/Verkauf von bestimmten Forderungen begonnen wurde. Für das Jahr 2023 planen Vorstand und Aufsichtsrat mit Umsatzerlösen von € 15 Mio. bis € 20 Mio. und einem ausgeglichenen EBIT. Der Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit wird aus-geglichen erwartet. Zu beachten ist, dass der Krieg in der Ukraine insbesondere die Aktivitäten der russischen Muehlhan Gesellschaft negativ beeinflussen kann. Die wichtigsten Unternehmenskennzahlen sind in der folgenden Tabelle festgehalten: in TEUR 2022 2021 Ergebnis Umsatzerlöse 288.275 298.516 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit vor Abschreibungen (EBITDA) 17.858 27.205 Ergebnis der betrieblichen Tätigkeit (EBIT) 12.739 16.742 Ergebnis vor Ertragsteuern (EBT) 11.004 14.884 Auf Aktionäre der Muehlhan AG entfallendes Konzernergebnis 3.555 8.270 Ergebnis pro Aktie in EUR 0,18 0,43 Mittelzufluss aus laufender Geschäftstätigkeit 5.197 -5.019 Sachanlageinvestitionen (ohne Leasing) 2.886 4.232 Bilanz 31.12.2022 31.12.2021 Bilanzsumme 78.458 147.948 Anlagevermögen1 896 38.357 Eigenkapital 64.483 77.336 Eigenkapitalquote in % 82,2 52,3 Mitarbeiter 2022 2021 Mitarbeiter (im Jahresdurchschnitt) Anzahl 2.103 2.818

1 Anlagevermögen: Summe langfristige Vermögenswerte abzüglich latente Steueransprüche. Über Muehlhan: Als börsennotierte Aktiengesellschaft wird die Muehlhan?AG im Open Market der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt (ISIN: DE000A0KD0F7 / WKN A0KD0F). Die Muehlhan Gruppe bietet ihren Kunden ein diversifiziertes Spektrum an Industriedienstleistungen: Dienstleistungen für Windkraftanlagen, Oberflächenschutz, Stahlbaudienstleistungen, passiver Brandschutz, Gerüstbau und Isolierungsarbeiten. Muehlhan vereint einen hohen Organisationsgrad, technologische Kompetenz, 140 Jahre Erfahrung und strenge Qualitätsansprüche zu einem kosteneffizienten industriellen Dienstleistungsangebot und erfüllt damit die höchsten Qualitätsansprüche der Kunden. Weitere Informationen finden Sie unter www.muehlhan-ag.com Pressekontakt: Muehlhan AG; Tel: +49 40 75271-0; E-Mail: investorrelations@muehlhan.com



