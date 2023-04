FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Eine Hochstufung durch Oddo-BHF von "Neutral" auf "Outperform" hat am Freitag den Kurs von FMC auf den höchsten Stand seit Ende Juli vergangenen Jahres getrieben. Seinerzeit hatte eine Gewinnwarnung des Dialysespezialisten den Kurs in nur zwei Börsentagen um mehr als 17 Prozent einbrechen lassen. Anschließend ging es bis Ende Oktober immer weiter abwärts bis auf unter 26 Euro.

Diese Verluste hat der Kurs mittlerweile fast vollständig wettgemacht. Zuletzt lag er am Freitag mit 4,4 Prozent im Plus bei 42,68 Euro und führte damit den MDax an. Bei Kursen über 43,73 Euro wäre die große Kurslücke (Gap) von Ende Juli geschlossen. Aus charttechnischer Perspektive wäre dies ein weiteres starkes Signal.

Oddo-BHF-Analyst Oliver Metzger sieht mittelfristig sogar Luft bis zu seinem neuen Kursziel von 49 Euro./bek/mis

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX