Hannover (ots) -Hannover, im April 2023. Vergölst beteiligt sich an der gemeinnützigen Aktion "Hey Alter" in Hildesheim, die sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche durch das Spenden von gebrauchten Laptops unterstützt.Die letzten Jahre waren geprägt von globalen Krisen, die sich auch auf die privaten Haushalte auswirken. Ganz besonders trifft es Familien mit Kindern, deren Alltag eine tägliche, finanzielle Herausforderung geworden ist. Gerade jetzt ist es wichtig, zu helfen. Genau hier setzt die gemeinnützige Aktion "Hey Alter!", ins Leben gerufen von der Stiftung Niedersachsen Metall, an."Als Arbeitgeber haben wir eine gesellschaftliche Verantwortung und Vergölst ist seit Jahren an sehr vielen gemeinnützigen Projekten und Aktionen beteiligt. Als wir von "Hey Alter" erfahren haben, war uns klar, dass wir hier helfen möchten.", so Frauke Wieckberg, Geschäftsführerin der Vergölst GmbH.Eine Win-Win SituationDie Aktion "Hey, Alter!" hat zum Ziel, sozial benachteiligte SchülerInnen durch Laptop-Spenden zu fördern. Unternehmen und Privathaushalte können ihre Altgeräte an die Stiftung Niedersachsen Metall abgeben. Mitarbeitende aus Unternehmen sowie Studierende übergeben die Geräte dann an die von der Stiftung kontaktierten Schulen. Seit Initialisierung im Februar dieses Jahrs wurden auf diese Weise bereits ca. 300 Geräte weitergegeben.Neben den Spenden an gemeinnützige Vereine wie die Tafeln Deutschland, ist es Vergölst nun auch möglich, ihre gebrauchten, aber funktionstüchtigen Laptops in gute Hände zu geben. In Zusammenarbeit mit der Aktion "Hey Alter" spendet Vergölst rund 100 Laptops, die intern nicht mehr verwendet werden können, an Schülerinnen und Schüler, die diese Geräte dringend benötigen. Bestehende Daten werden von den IT-Profis der Vergölst gelöscht und die Laptops werden so auf ihr zweites Leben vorbereitet."Wir freuen uns, hier einen wertvollen Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit sowie zur Chancengleichheit und Digitalisierung im Bildungssektor leisten zu dürfen und unseren Laptops eine neue Verwendung geben zu können. Dass wir nun Kindern und Jugendlichen damit helfen können, freut uns besonders.", so Frauke Wieckberg, die sich es nicht entgehen ließ, selbst bei der Übergabe der Geräte in der Vergölst Filiale Hildesheim dabei zu sein.