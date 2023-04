News von Trading-Treff.de DAX: Bullen blasen zum Angriff Die jüngsten US-Inflationsdaten geben dem Märkten Grund zum Feiern. Plötzlich ebbt der Gegenwind für die Indizes ab und Angst vor einer Ausweitung der US-Zinsanhebungswelle scheint verschwunden. Was das für den deutschen Leitindex bedeuten kann, lesen Sie in den nächsten Zeilen. US-Vorgaben sehr erfreulich Nachdem sich die am Mittwoch veröffentlichten Verbraucherpreisdaten in die gewünschte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...