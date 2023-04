DJ Enel wird zu möglichem Marktmissbrauch bei Schnellladesäulen geprüft

Von Giulia Petroni

BARCELONA (Dow Jones)--Die italienische Wettbewerbsbehörde AGCM hat wegen möglichen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung im Bereich der E-Mobilität eine Untersuchung gegen den größten Versorger des Landes Enel eingeleitet. In einer Mitteilung heißt es, die Anbieter Enel X Way, Enel X Way Italia und Ewiva hätten im Geschäft mit Stromladediensten für E-Autos möglicherweise ein wettbewerbswidriges Verhalten gegenüber Konkurrenten gezeigt. Ewiwa ist dabei ein Gemeinschaftsunternehmen für Schnellladesäulen, das Enel X Way mit Volkswagen betreibt.

Die Behörde erklärte, sie habe am Donnerstag Nachprüfungen in den Büros der drei Unternehmen geführt. Enel war auf Anfrage von Dow Jones Newswires nicht sofort für eine Stellungnahme zu erreichen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/sha

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2023 03:57 ET (07:57 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.