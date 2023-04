Eine Auswahl der Redaktion von boersenradio.at und boerse-social.com: #15 | Im Einsatz für ein besseres Morgen - Junge Klimaaktivist:innen und ihr Blick in die Zukunft Wenn es um das Pensionssystem geht, muss man auch mit der Jugend reden. Wir haben uns deshalb an besonders engagierte Jugendliche gewandt: Smilla Buschbom (15) und Jonathan Unger (15) verbringen ihre Freizeit mit Klimaschutz. Als Vertreter:innen des österreichischen Jugendrates setzen sie sich für Schülerrechte, Klimaschutz und Feminismus ein. Anecken ja, ankleben nein, lautet die Devise der jungen Aktivist:innen, die die Dinge gerne an der Wurzel packen. Linkedin: https://www.linkedin.com/company/vbv-gruppe/YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCTkamBS--gfyIPEPqbtR0dgWebseite: ...

