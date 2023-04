Stuttgart (ots) -Film am Mittwoch, 19. April 2023, 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen und in der ARD MediathekDie Zahl alter Menschen, die von ihrer Rente allein nicht leben können, steigt. Und das nicht erst, seit Inflation und Preiserhöhungen es den Rentner:innen noch schwerer machen, über die Runden zu kommen. Der Film "betrifft: Alt und arm - Was läuft schief bei der Rente?" begleitet Menschen, deren Traum vom unbeschwerten Rentnerdasein unerfüllt bleibt. Was läuft schief mit der Rente? Warum geht es Rentner:innen in manchen Nachbarländern besser als denen in Deutschland? Ist die Aktienrente eine sichere Option? "betrifft"-Reporter Sebastian Georgi geht auf die Suche nach Antworten. Am Mittwoch, 19. April 2023, ab fünf Uhr in der ARD Mediathek und von 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen.Erwerbsunfähigkeitsrente am Rande des ExistenzminimumsBarbara Baur aus Weingarten bekommt 1.179 Euro Erwerbsunfähigkeitsrente. Nach allen Abzügen bleiben ihr 500 Euro zum Leben. Und das nach 35 Arbeitsjahren und zwei Kindern, die sie allein großgezogen hat. "Man kann davon existieren, Leben stelle ich mir anders vor", sagt die 64-Jährige. Doch Barbara Baur ist eine Kämpferin. Sie will die Ungerechtigkeit nicht einfach hinnehmen, ist politisch und ehrenamtlich aktiv. "Die Schere geht in Deutschland zu weit auseinander", findet sie. Deshalb organisiert sie in Weingarten einen Schenktag, bei dem Waren an Bedürftige umsonst weitergegeben werden und setzt sich für das Wohl alleinerziehender Mütter ein.Altersvorsorge mit Aktien?Rolf und Ursula Teuscher sind beide 79 Jahre alt und müssen immer noch arbeiten. Ihre Rente reicht nicht. Früher betrieben sie erfolgreich eine Metzgerei, hatten eigentlich gut vorgesorgt für das Alter. Doch ein großer Teil der Altersvorsorge war in Aktien angelegt. Während der Eurokrise ging ihr Geld an der Börse verloren. Die beiden fühlen sich bis heute von ihrer Bank betrogen und kämpfen weiter um ihr Recht. Wie vernünftig ist es, seine Altersvorsorge mit Aktien abzusichern? In Schweden wird dies schon länger betrieben - und in Deutschland erfolgt demnächst wohl auch der Einstieg in die Aktienrente. Jedoch unter anderen Vorzeichen als in Schweden.Sendung"betrifft: Alt und arm - Was läuft schief bei der Rente?"Mittwoch, 19. April 2023, ab fünf Uhr in der ARD Mediathek und von 20:15 bis 21 Uhr im SWR Fernsehen.Zitate frei mit Nennung der Quelle "SWR"Fotos über ARD-Foto.deInformationen, kostenloses Bildmaterial und weiterführende Links unterhttp://swr.li/betrifft-alt-und-armPressekontakt:Pressekontakt: Katja Matschinski, 0711 929 11063, katja.matschinski@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7169/5485685