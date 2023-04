Köln (ots) -Jamal Musiala gilt aktuell als einer der spannendsten jungen Fußballer im Weltfußball und avancierte binnen kurzer Zeit bereits zum neuen Aushängeschild des deutschen Fußballs. Neben Nationalteam und Bundesligaklub kommt jetzt ein weiteres Team hinzu: Ab sofort ist Jamal Musiala einer der beiden REWE Markenbotschafter - zusammen mit seinem Kollegen und gleichfalls Fußballstar Thomas Müller, der bereits seit 2011 mit REWE zusammenarbeitet. Und der seinem "neuen" Kollegen ein entsprechendes Willkommen (https://www.youtube.com/watch?v=R5_xMo1bJ9E) bereitet."Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit. Ich selbst achte seit Jahren sehr auf eine gesunde und leistungsfördernde Ernährung. Von daher ist REWE ein idealer Partner, da ich dort viele frische und lokale Produkte bekomme. Außerdem stehen wir für die gleichen Werte. Mir gefällt unter anderem, dass REWE mit vielen Projekten nicht nur die Landwirte, sondern auch das regionale Vereinsleben vor Ort unterstützt. Der Teamgedanke wird hier wirklich gelebt. REWE ist nah bei den Menschen und geht respektvoll und empathisch mit Partnern um. Das ist mir persönlich sehr wichtig", sagt Jamal Musiala.Seine internationalen Erfahrungswerte und sein soziales Umfeld prägen Jamals Wertewelt auch abseits des Platzes. "Jamal ist nicht nur einer der besten Fußballer, er steht auch für Werte wie Respekt, Empathie, Engagement und Bodenständigkeit. Deswegen passt er als neuer Botschafter hervorragend zu uns, da wir bei REWE die gleichen Werte teilen", sagt Peter Maly, Mitglied des REWE Group Vorstands. "Zusammen mit Jamal Musiala und Thomas Müller freuen wir uns auf viele spannende Aktionen schon in der nächsten Zeit."Über REWE:Mit einem Umsatz von 28,4 Mrd. Euro (2022), bundesweit mehr als 160.000 Mitarbeitenden und 3.800 Märkten gehört die REWE Markt GmbH zu den führenden Unternehmen im deutschen Lebensmitteleinzelhandel. Die REWE-Märkte werden als Filialen oder durch selbstständige REWE-Kaufleute betrieben. Die genossenschaftliche REWE Group ist einer der führenden Handels- und Touristikkonzerne in Deutschland und Europa. Im Jahr 2022 erzielte das Unternehmen einen Gesamtaußenumsatz von 84,8 Milliarden Euro. Die 1927 gegründete REWE Group ist mit ihren mehr als 384.000 Beschäftigten in 21 europäischen Ländern präsent.Für Rückfragen:REWE Unternehmenskommunikation, presse@rewe.dePressebereich für Journalist:innen mit Foto-Download-Angeboten:mediacenter.rewe.deOriginal-Content von: REWE Markt GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/108458/5485684