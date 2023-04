Peking (ots/PRNewswire) -Die Provinz Guangdong in Südchina gilt als Schrittmacher der Reform und Öffnung des Landes.Während seiner Inspektionsreise durch Guangdong von Montag bis Donnerstag betonte der chinesische Präsident Xi Jinping, wie wichtig es sei, bei der umfassenden Vertiefung der Reformen und der Ausweitung der Öffnung auf hohem Niveau standhaft zu bleiben, und forderte die Provinz auf, bei der Modernisierung Chinas eine Führungsrolle zu übernehmen."Nationaler Schatz"Am Montag besuchte Präsident Xi die Stadt Zhanjiang in der Provinz Guangdong und informierte sich im Zhanjiang Mangrove National Nature Reserve, dem größten zusammenhängenden Mangrovenwald Chinas, über die Bemühungen der Stadt um den Schutz der Mangrovenwälder.Xi nannte die Mangrovenwälder einen nationalen Schatz und sagte: "Wir sollten die Mangrovenwälder wie unseren Augapfel hüten."Während das Land den Fortschritt der "ökologischen Zivilisation" vorantreibt, rückt der Schutz der Feuchtgebiete, einschließlich der Mangrovenwälder, immer mehr in den Mittelpunkt des Interesses. Nach offiziellen Angaben des Ministeriums für natürliche Ressourcen der Volksrepublik China stehen etwa 55 Prozent der Mangroven-Feuchtgebiete in China unter staatlichem Schutz und liegen damit über dem weltweiten Durchschnitt von 25 Prozent.Die Daten zeigen auch, dass Chinas Mangrovenwälder von 22.000 Hektar im Jahr 2001 auf heute 27.000 Hektar angewachsen sind, während sie weltweit immer weiter zurückgehen.China werde in Shenzhen ein internationales Mangrovenzentrum errichten, sagte Präsident Xi in einer Videoansprache bei der Eröffnungszeremonie der 14. Tagung der Konferenz der Vertragsparteien der Ramsar-Konvention über Feuchtgebiete (COP14) im vergangenen November."Die Tür zur Öffnung Chinas wird sich niemals schließen"Am Mittwoch besuchte Präsident Xi die Produktionsstätte von LG Display in Guangzhou, wo er sich über die Bemühungen Guangzhous zur Förderung der Öffnung auf hohem Niveau und zur Förderung einer qualitativ hochwertigen Entwicklung im verarbeitenden Gewerbe informierte und erfuhr, wie lokale Unternehmen Innovationen fördern und ihre eigenen Marken aufbauen.Angesichts des schleppenden globalen Wirtschaftswachstums hat China den Aufbau eines neuen Entwicklungsparadigmas beschleunigt und sein Geschäftsumfeld verbessert, so Xi, der hinzufügte, dass Chinas Marktvorteile deutlicher hervortreten werden.Er äußerte die Hoffnung, dass ausländische Investoren die Gelegenheit nutzen werden, nach China, nach Guangdong und in die Greater Bay Area Guangdong-Hongkong-Macao zu kommen, um sich auf dem chinesischen Markt zu etablieren und neue Errungenschaften für die Geschäftsentwicklung zu schaffen.Im Rahmen der Politik der Öffnung auf hohem Niveau hat China eine Reihe von Maßnahmen zur Angleichung der Wettbewerbsbedingungen erlassen, damit ausländische Unternehmen ein besseres Geschäftsumfeld im Land vorfinden.Im vergangenen Jahr erneuerte China den Katalog der für Auslandsinvestitionen geförderten Wirtschaftszweige, der für 1.020 Waren vorläufige Einfuhrsteuersätze vorsieht, die unter denen der meistbegünstigten Länder liegen, und senkte die Zollsätze der meistbegünstigten Länder für 62 IT-Produkte weiter. Das Gesamttarifniveau wird nach der Anpassung von 7,4 Prozent auf 7,3 Prozent sinken.China hat verschiedene Plattformen eingerichtet, um Unternehmen aus Übersee zu erreichen, wie die China International Import Expo (CIIE), die China International Consumer Products Expo und die China International Fair for Trade in Services.Im Jahr 2022 stiegen die ausländischen Direktinvestitionen (ADI) auf dem chinesischen Festland im Vergleich zum Vorjahr um 8 Prozent auf 189,13 Milliarden US-Dollar.Beim Besuch eines Forschungs- und Entwicklungszentrums der Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. betonte Xi auch, dass Chinas Reform- und Öffnungspolitik für lange Zeit unverändert bleiben und sich die Tür zur Öffnung Chinas niemals schließen werde."Wir sind bereit, uns mit allen Ländern, die bereit sind, mit uns zusammenzuarbeiten, auf halbem Wege zu treffen, um den gemeinsamen Wohlstand und die Entwicklung der Weltwirtschaft zu fördern", sagte der chinesische Präsident.'Solide Schritt für Schritt'Präsident Xi versprach bei dieser Inspektionsreise auch, die Modernisierung des Landes mit aller Kraft voranzutreiben.Am Dienstag besuchte er eine Litschi-Obstplantage und eine Longan- und Litschi-Genossenschaft, um sich über die lokalen Bemühungen um die Entwicklung einer ausgeprägten Anpflanzungsindustrie und die Wiederbelebung des ländlichen Raums im Dorf Baiqiao in der Gemeinde Genzi in der Stadt Gaozhou in Maoming zu informieren."Um die Modernisierung Chinas voranzutreiben, müssen wir die Wiederbelebung des ländlichen Raums umfassend fördern und das Problem der unausgewogenen Entwicklung zwischen städtischen und ländlichen Gebieten lösen", so Xi.Die Integration von Landwirtschaft, Online-Handel und Tourismus ist ein Durchbruch für das Dorf Baiqiao bei der Wiederbelebung des ländlichen Raums. Bis 2022 wird das Pro-Kopf-Einkommen der Dorfbewohner auf rund 51.000 Yuan (7.410 USD) geschätzt.Xi erklärte Forschern, Unternehmern, Arbeitnehmern und Vertretern der aus dem Ausland finanzierten Unternehmen, dass die chinesische Modernisierung auf den Realitäten Chinas basiert, den nationalen Bedingungen entspricht und klare Ziele, Pläne und Strategien hat."Wir werden stetig und Schritt für Schritt daran arbeiten, [die chinesische Modernisierung] voranzutreiben", sagte Xi im Forschungs- und Entwicklungszentrum der Guangzhou Automobile Group Co., Ltd. und fügte hinzu, dass sich die chinesische Modernisierung grundlegend von der westlichen unterscheide und China nicht den Weg der westlichen Modernisierung einschlagen könne, der durch Polarisierung und Ausplünderung anderer Länder gekennzeichnet sei, da dies nicht funktionieren werde.