Das Jahr 2023 hat begonnen und viele Investoren suchen nach den Top-Aktien des Jahres, die ein Potenzial für attraktive Renditen bieten. Zwei Unternehmen, die auf der Watchlist vieler Anleger stehen, sind First Solar (WKN: A0LEKM) und Coinbase (WKN: A2QP7J). Sie zeichnet vor allem eine zuletzt gute Kursperformance aus. So konnten die Aktien der Kryptohandelsplattform Coinbase im laufenden Jahr 2023 mit einer beinahe Kursverdopplung überzeugen. Bei First Solar sieht es im laufenden Jahr mit einem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...