Die Aktie des zweitgrößten Goldproduzenten der Welt hat am Donnerstag ein neues Jahreshoch markiert. Nach der Veröffentlichung der Produktions- und Verkaufszahlen sprang die Aktie an und schloss den Tag auf dem höchsten Stand seit zehn Monaten ab. Jetzt dürfte die Reise gen Norden erst so richtig losgehen.

