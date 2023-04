Am deutschen Aktienmarkt dominieren zum Wochenschluss erneut die grünen Vorzeichen, 70 Prozent der DAX-Werte notieren gegen 10:30 Uhr im Plus. Mit zeitweise 15.810 Punkten schnupperte der deutsche Leitindex am Jahreshoch. Auf Unternehmensebene dürfte bei Bayer, Beiersdorf, Covestro, E.on, Infineon und Munich Re das Anlegerinteresse hoch sein. Mehr dazu im Video.

