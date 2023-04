Besser als erwartete Konjunkturdaten aus den USA und China sorgen heute im Leitindex DAX für höhere Kurse. An den großen Banktiteln geht das aber vorbei, sie verbuchen im Gegensatz sogar moderate Verluste. Die Commerzbank-Aktie kann sich damit zum Wochenende einer wichtigen Marke immer noch nicht annähern. Was ist zu tun?Die Arbeitslosigkeit in den USA steigt, die Erstanträge zur Arbeitslosenhilfe legten zuletzt zu. Experten verbinden damit die Hoffnung, dass die Zinswende an ihr Ende kommen könnte, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...