Vergangenes Jahr sind die Aktienmärkte mit den steigenden Zinsen im Kampf gegen die hohe Inflation in die Knie gegangen. Die anschließende Erholung ließ nicht lange auf sich warten, Schnäppchenjäger, die zur richtigen Zeit positioniert waren, konnten sich freuen. Doch die Zinsen steigen weiter - die Aktienmärkte jedoch auch. Wie das zusammen passt, welche Rolle die Notenbanken dabei spielen und was es mit der Risikoprämie für Aktien auf sich hat, erfahren Sie in diesem Interview mit Jürgen Molnar von Robomarkets. Mehr Trading-Strategien gibt es auf der Seminar-Tour von RoboMarkets mit Jürgen Molnar durch sieben Städte in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Jetzt anmelden unter: www.robomarkets.de https://gorobo.pro/zynd