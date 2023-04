In dem grenzüberschreitenden Forschungsprojekt steht die Stabilisierung der Grenzflächen in der Lithium-Ionen-Batterie mittels Atomic-Layer-Deposition im Mittelpunkt. Die niederländische Provinz Noord-Brabant und das Bundesland Baden-Württemberg geben dafür rund 3,4 Millionen Euro an Fördermitteln aus.Das Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung Baden-Württemberg (ZSW) und das niederländische Institut TNO des Holst Centre wollen gemeinsam die Entwicklungszyklen bei leistungsfähigen Batteriematerialien und -zellen für Elektrofahrzeuge beschleunigen. Sie setzten dafür ein grenzüberschreitendes ...

