DJ HINTERGRUND/Auch für Taiwan ist Energiesicherheit zentral

Von Nathaniel Taplin

PEKING (Dow Jones)--Chinas jüngste Militärübungen rund um Taiwan sind zu Ende. Doch irgendwann könnte Taiwan mit einer echten chinesischen Blockade konfrontiert sein, nicht nur einer simulierten. Ob eine solche Blockade letztlich erfolgreich verläuft, hängt von vielen Faktoren ab, aber nicht zuletzt von etwas, das für alle modernen Volkswirtschaften von entscheidender Bedeutung ist: Energie. Taiwan importiert derzeit fast seine gesamte Energie, hauptsächlich Kohle, Öl und Erdgas. Anders als bei der Ukraine, die ihr Stromnetz nach dem Einmarsch Russlands in Rekordzeit in die EU einbinden konnte, ist eine solche Lösung wegen der geografischen Lage Taiwans kaum möglich.

Glücklicherweise ist Taiwan mit reichhaltigen Energieressourcen anderer Art gesegnet: einem windreichen Klima und einem enormen geothermischen Potenzial. Doch trotz erheblicher finanzieller Anstrengungen Taipehs liegt Taiwan bereits hinter dem Ziel der Regierung zurück, bis Mitte des Jahrzehnts 20 Prozent seines Stroms aus erneuerbaren Quellen zu erzeugen. Um wieder auf den richtigen Weg zu kommen, sind wahrscheinlich sowohl mehr öffentliche Ausgaben als auch eine möglicherweise schmerzhafte Überholung des Energiesektors erforderlich.

Das soll nicht heißen, dass die Fortschritte der vergangenen Jahre nicht beeindruckend sind, insbesondere bei der Solarenergie. Nach Angaben des Beratungsunternehmens Pricewaterhousecoopers (Pwc) lag der Anteil der erneuerbaren Energien an der gesamten Stromerzeugungskapazität im Jahr 2022 bei 23 Prozent, gegenüber nur 11 Prozent im Jahr 2017.

Taipeh investiert Milliardenbeträge in grüne Energien

In Bezug auf die tatsächliche Stromerzeugung verlief der Wandel jedoch langsamer. Den Anteil der erneuerbaren Energien baute das Land von 5 Prozent im Jahr 2017 auf nur 8 Prozent im vergangenen Jahr aus, wie die Zahlen von Pwc zeigen. Darüber hinaus stammt der Löwenanteil aus Solaranlagen für den Eigenbedarf, einschließlich Dachanlagen, und nicht aus Großanlagen, die von unabhängigen Stromerzeugern oder dem öffentlichen Versorgungsunternehmen Taipower betrieben werden.

Ein Teil des Problems besteht darin, dass die Wind- und Solarenergie unstetig ist, was die Integration in das Stromnetz erschwert. Die Regierung hat sich verpflichtet, beträchtliche Summen für die Dekarbonisierung auszugeben, unter anderem für die Modernisierung und Ökologisierung des Stromnetzes und für die Erforschung grüner Technologien. Taipeh nimmt dafür bis 2030 rund 900 Milliarden Neue Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 30 Milliarden Euro, in die Hände. Das Land hat auch Schritte unternommen, um die Nachfrage direkt zu stimulieren, indem es große Stromverbraucher verpflichtet, einen bestimmten Prozentsatz ihres Stroms aus erneuerbaren Quellen zu beziehen.

Es gibt auch politische und institutionelle Probleme, die eine schnellere Entwicklung verhindern. Im vergangenen Frühjahr und Sommer kam es in Taiwan zu größeren Stromausfällen, die einer Kombination von Faktoren wie einem veralteten Stromnetz, hohen Temperaturen und einem schnellen Produktionswachstum geschuldet waren. Im Vergleich zu vielen fortgeschrittenen Volkswirtschaften sind die Strompreise in Taiwan jedoch sehr niedrig. Selbst nach den jüngsten kräftigen Tariferhöhungen liegen sie nach Angaben des taiwanesischen Wirtschaftsministeriums im Durchschnitt immer noch bei nur 0,10 US-Dollar pro Kilowattstunde. Für eine hochmoderne Wirtschaft, die fast alle fossilen Brennstoffe importiert, ist das recht niedrig. Selbst die USA mit ihren riesigen billigen Kohle- und Erdgasreserven zahlen nach Angaben der US-Energie-Informationsbehörde durchschnittlich fast 0,13 Dollar.

Energiesicherheit fast so zentral wie das Militär

Von Unternehmen - und vor allem von den Einwohnern - mehr Geld zu verlangen, ist politisch riskant, würde aber das Erreichen des Regierungsziels für erneuerbare Energien erleichtern. Dadurch ließe sich das Nachfragewachstum bremsen und die Kluft zwischen den Preisen für Solar- und Offshore-Windstrom und den regulären Netztarifen verringern. Es würde auch dazu beitragen, die Finanzen des angeschlagenen öffentlichen Versorgungsunternehmens Taipower zu stützen, das im Jahr 2022 einen Verlust von umgerechnet 8,8 Milliarden US-Dollar verzeichnete.

Ein Großteil dieses Verlustes ist auf die im Vorjahr stark gestiegenen Preise für fossile Brennstoffe zurückzuführen. Aber es ist immer noch ein großes Problem, da Taipower theoretisch dafür verantwortlich ist, überschüssigen Strom aus erneuerbaren Energiequellen - der über das hinausgeht, was Firmenkunden direkt erwerben - zu großzügigen Sondertarifen zu kaufen. Das bedeutet auch, dass Taipower nur über relativ geringe Mittel verfügt, um selbst in neue erneuerbare Energiekapazitäten zu investieren.

Letztendlich könnte eine direktere steuerliche Unterstützung erforderlich sein. Die Zusage der Regierung, 900 Milliarden Neue Taiwan-Dollar für die Energiewende zur Verfügung zu stellen, ist beachtlich. Sie beläuft sich aber trotzdem nur auf etwa 100 Milliarden Neue Taiwan-Dollar pro Jahr - etwa ein halbes Prozent des Bruttoinlandsprodukts (BIP) von 2022 - für ein Thema, das wohl fast so existenziell ist wie die Finanzierung des Militärs. Die Energiewende wird überall teuer sein, und weitere Schritte in Bezug auf die Tarife sind vor den Präsidentschaftswahlen Anfang 2024 vielleicht unrealistisch. Aber Taiwan hat mehr noch als die meisten anderen Länder gute Gründe, die Rechnung zu bezahlen.

April 14, 2023 04:42 ET (08:42 GMT)

