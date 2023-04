HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat die Einstufung für Dürr auf "Buy" mit einem Kursziel von 50 Euro belassen. Der Anlagenbauer habe gute Perspektiven, die Auftragslage bleibe schwungvoll, schrieb Analyst Christian Glowa in einer am Freitag vorliegenden Studie. So habe etwa Mercedes-Benz unlängst angekündigt, die Lackieranlagen in drei deutschen Werken zu erneuern und einen solchen Schritt auch für die USA zu prüfen./mis/mf



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2023 / 07:52 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2023 / 07:54 / MESZ



ISIN: DE0005565204