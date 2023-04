FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS RAISES TESCO PRICE TARGET TO 320 (310) PENCE - 'OVERWEIGHT' - DEUTSCHE BANK CUTS HARGREAVES LANSDOWN PRICE TARGET TO 850 (870) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RAISES LONDON STOCK EXCHANGE PRICE TARGET TO 8000 (7700) PENCE - HOLD - JEFFERIES RAISES AO WORLD PRICE TARGET TO 90 (85) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 1000 (950) PENCE - 'BUY' - JPMORGAN CUTS VIRGIN MONEY PRICE TARGET TO 180 (200) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES BT GROUP PRICE TARGET TO 280 (275) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES RELX PRICE TARGET TO 3100 (2840) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES VODAFONE PRICE TARGET TO 100 (95) PENCE - 'NEUTRAL' - RBC CUTS OXFORD NANOPORE PRICE TARGET TO 350 (400) PENCE - 'OUTPERFORM'



