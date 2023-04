DJ ENERGIE-BLOG/VDI: Akw-Abschaltung ohne gravierende Auswirkung

VDI: Akw-Abschaltung ohne gravierende Auswirkung auf Energiesystem

Der Verein Deutscher Ingenieure (VDI) sieht in der Abschaltung der letzten Atomkraftwerke zum 15. April "keine gravierenden Auswirkungen auf unser Energiesystem". Die Kernkraft habe 2022 nur noch einen Anteil an der Stromerzeugung von rund 6 Prozent gehabt, und ihre installierte Leistung habe nur noch bei 4 GW gelegen, sagte der Vorsitzende des Interdisziplinären Gremiums Klimaschutz und Energiewende, Harald Bradke. Die stillgelegte Leistung der Kernkraftwerke könne auch kurzfristig ersetzt werden. Bradke sprach sich für eine Forcierung des Ausstiegs aus der Nutzung fossiler Brennstoffe aus. "Die erhöhten CO2-Emissionen müssen auf diese Weise kompensiert werden", sagte der VDI-Experte. Die weiteren Rückbauschritte hängen laut VDI auch von dem Fortschritt der notwendigen Genehmigungsverfahren ab.

VKU warnt vor Scheitern der Ampel-Heizungspläne

Die von der Bundesregierung geplante Wärmewende bis 2045 droht nach Einschätzung des Verbandes der Kommunalen Unternehmen (VKU) zu scheitern und den Einbau mit Wasserstoff betriebener Gasheizungen ab 2024 anders als geplant unmöglich zu machen. "Die starren Vorgaben im aktuellen Entwurf des Gebäudeenergiegesetztes (GEG) sind kontraproduktiv", sagte Hauptgeschäftsführer Ingbert Liebing der Bild-Zeitung. Konkret kritisierte er die Vorgaben für rund 500 kommunalen Versorgungsunternehmen in Bezug auf Gas- und Fernwärmeheizungen. Sie seien ein "Bremsklotz". Demnach müssen die Versorger bis 2030 schon 50 Prozent und bis 2035 dann 65 Prozent C02-freie Gase wie Wasserstoff anbieten und die Gasinfrastruktur bis 2035 zu 100 Prozent auf Wasserstoff umgestellt haben. "Die Vorgaben gehen mit dieser engen Frist völlig an der Realität vorbei", sagte Liebing. Er kritisierte außerdem die Entschädigungspflichten. "Sie führen dazu, dass so gut wie kein Versorger die Gasnetze weiter für Alternativen öffnen wird, weil die Finanzrisiken viel zu groß sind. Das gleiche gilt für die Fernwärme."

Union: Atomausstieg ist historisch falsche Entscheidung

Die Vorsitzende der Mittelstandsunion, Gitta Connemann (CDU), hat die Bundesregierung scharf für den anstehenden Atomausstieg kritisiert. "Ich halte die Entscheidung, am Samstag den Stecker für die Kernkraft zu ziehen, für eine historisch falsche Entscheidung. Denn es ist ein schwarzer Tag auf der einen Seite für das Klima selbst, aber eben auch für die Versorgungssicherheit", sagte sie im ARD-Morgenmagazin. Aktuell erhielten noch 9,4 Millionen Haushalte Strom aus der Kernenergie. Dies sei am Samstag auf einen Schlag weg. Auch die CO2-Bilanz werde steigen. Zudem machten sich Betriebe "massiv Sorgen", wie Strom bezahlbar bleibe. Der Industriestrompreis sei in Deutschland der höchste der Welt und achtmal höher als in den USA. "Das kostet Wettbewerbsfähigkeit", so Connemann.

Mehrheit im "Deutschlandtrend" ist gegen Atomausstieg

Die Mehrheit der Deutschen hat sich gegen den Samstag anstehenden Atomausstieg ausgesprochen. Nach einer Umfrage für den "Deutschlandtrend" des ARD-Morgenmagazins halten 59 Prozent der Befragten die Entscheidung der Politik zur Abschaltung der drei letzten verbliebenen Atomkraftwerke für falsch, lediglich ein Drittel (34 Prozent) für richtig. Eine größere Zustimmung für das Ende der Atomkraft gibt es aktuell ausschließlich in der Altersgruppe der 18- bis 34-Jährigen (50 zu 39 Prozent). In der Gruppe der mittleren und älteren Jahrgänge überwiegt die Ablehnung. Im Juni 2011, rund drei Monate nach der Katastrophe von Fukushima, antworteten auf die Frage, ob die schnelle Entscheidung für den Atomausstieg richtig sei, 54 Prozent der Befragten im Deutschlandtrend mit Ja, 43 Prozent waren gegensätzlicher Auffassung.

Grünen-Fraktionschefin: Kernenergie ist "Verschwendung von Steuergeldern"

Grünen-Fraktionschefin Katharina Dröge hat vor dem anstehenden Ausstieg aus der Atomkraft die Kernenergie eine "Verschwendung von Steuergeldern" genannt, da Atomkraftwerke nicht ohne massive staatliche Subventionen betrieben werden könnten. "Ein Weiterlaufen der Atomkraftwerke würde man jetzt nicht zum Nulltarif kriegen", sagte Dröge im ARD-Morgenmagazin. Da die Akw in Deutschland alt seien und nicht mehr dem neuesten Stand der Technik entsprächen, ginge das Weiterlaufenlassen "nicht ohne massive zusätzliche Sicherheitsüberprüfung, und die müsste irgendwer zahlen." Die Union verschweige, dass der Steuerzahler für diese Kosten aufkommen müsste.

