Heute im gabb: Um 11:18 liegt der ATX TR mit +0.20 Prozent im Plus bei 6886 Punkten (Ultimo 2022: 6597, 4.38% ytd). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +5.27% auf 29.95 Euro, dahinter Immofinanz mit +2.08% auf 14.25 Euro und AT&S mit +1.45% auf 27.37 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15780 (+0.08%, Ultimo 2022: 13923, 13.33% ytd). - Einschätzung zu Palfinger-Ausblick, News von Rosenbauer, Aventa, Erste Group, Research zu Andritz und Wienerberger- 15. Aktienturnier by IRW-Press: Paflinger vor Kantersieg im Achtelfinale- Nachlese: Von einer Value Aktie über Gabriela Tinti bis hin zu Charles Bronson- Kurze zu OMV, BKS, SW Umwelttechnik- Unser Robot sagt: Immofinanz, CA Immo, Frequentis und weitere Aktien auffällig; Radka Doehring führt den 8. Tag im ...

