FRANKFURT (dpa-AFX) - Ein deutlich besser als befürchtetes operatives Quartalsergebnis hat am Freitag den Aktien von Covestro nur kurzfristig kräftigeren Auftrieb gegeben. Die Gewinne bröckelten rasch ein gutes Stück weit ab.

Die Aktien des Kunststoffherstellers legten im Vormittagshandel zuletzt um 0,8 Prozent auf 36,15 Euro zu. Zeitweise waren sie im Dax bis auf 36,88 Euro gestiegen. Doch kurz darüber, bei rund 37 Euro, liegt die gleitende 21-Tage-Linie für den kurzfristigen Trend wie ein Deckel auf der Aktie. Sie ist derzeit ein schwer zu überwindender Widerstand auf dem weiteren Weg nach oben.

Covestro habe mit dem Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) seine eigenen und auch die Erwartungen des Marktes klar übertroffen, schrieb nicht nur Jefferies-Analyst Chris Counihan. In einem schwierigen Branchenumfeld musste Covestro im ersten Quartal zwar deutliche Geschäftseinbußen hinnehmen, doch brach das operative Ergebnis (Ebitda) weit weniger stark ein als befürchtet. Das habe vor allem an Kostensenkungen gelegen, wie Finanzvorstand Thomas Toepfer laut Mitteilung am Donnerstagabend gesagt hatte.

Wie UBS-Analyst Geoff Haire positiv hervorhob, verfehlte der Umsatz im ersten Quartal die durchschnittliche Analystenschätzung leicht, doch das operative Ergebnis habe deutlich darüber gelegen. Angesichts der Erklärung des Managements fragt er sich allerdings und auch JPMorgan-Analyst Chetan Udeshi, wie nachhaltig die geringeren Kosten mit Blick auf das restliche Jahr seien.

Ein Händler zeigte sich zugleich optimistisch: "Das weitaus besser als befürchtete operative Ergebnis bietet eine gute Grundlage für das Gesamtjahr." Der Konsens für den Jahresgewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen liege derzeit bei 1,25 Milliarden Euro und die implizite Prognose bei 1,0 bis 1,4 Milliarden Euro, sagte er.