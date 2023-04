Photon Energy hat den Monatsbericht für März 2023 veröffentlicht. Die Produktion ging um 11,6 % zurück und lag damit unter den Schätzungen, was auf eine witterungsbedingt niedrige spezifische Leistungskennzahl zurückzuführen ist. Die Strompreise haben sich im März weiter normalisiert, was auf einen Anstieg der Stromerzeugung aus Wasserkraft und überdurchschnittliche Temperaturen zurückzuführen ist. Photon Energy wird mit der Veröffentlichung der Ergebnisse für das erste Quartal am 11. Mai ein Strategie-Update vorlegen, von dem die Analysten von AlsterResearch erwarten, dass es ein moderateres Expansionstempo des firmeneigenen Portfolios und eine verstärkte Konzentration auf Netzflexibilitätsdienste beinhaltet. AlsterResearch bekräftigt die KAUFEN-Empfehlung mit einem Kursziel von EUR 4,60. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV