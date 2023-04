FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon von 44 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Preisumfeld für "kritische" Halbleiter für den Automobilbau bleibe vorteilhaft, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Freitag vorliegenden Branchenstudie. Der Start von Infineon in das neue Jahr bestärke ihn in seiner Haltung, dass auch 2023 ein "gesundes Jahr" für die Hersteller von Halbleitern für die Automobilindustrie werden dürfte./bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2023 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2023 / 06:40 / CET

