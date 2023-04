NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Flatexdegiro auf "Buy" mit einem Kursziel von 13 Euro belassen. Höhere Einlagenzinsen seien die einzige Triebfeder für das von ihm erwartete Ertragswachstum des Online-Brokers im laufenden Jahr, schrieb Analyst Martin Comtesse in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies dürfte die schwächeren Handelsprovisionen überkompensieren. Die Aktie werde trotz des stärkeren Unternehmenswachstums mit einem Abschlag von 33 Prozent zum europäischen Sektordurchschnitt gehandelt./edh/gl



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 10:32 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.04.2023 / 19:00 / ET





