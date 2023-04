EQS Mitteilung über Geschäfte mit nahestehenden Personen: Adler Group S.A. / Veröffentlichung gemäß § 111c AktG

Veröffentlichung von wesentlichen Geschäften mit nahestehenden Personen Adler Group S.A., Luxemburg Die Adler Group S.A. (die "Gesellschaft") hat heute eine Änderungsvereinbarung zum bestehenden Darlehensvertrag über die Gewährung eines Darlehens in Höhe von EUR 265 Millionen durch die ADLER Real Estate unterzeichnet. Durch die Änderungsvereinbarung wird die Laufzeit des Darlehens bis zum 30. April 2023 verlängert. Im Übrigen bleibt der Darlehensvertrag unverändert. Die Verlängerung der Laufzeit des Darlehens hält auch unter Berücksichtigung der Änderungsvereinbarung weiterhin einem Fremdvergleich stand. In Übereinstimmung mit Art. 7quater (6) Abs. 1 des luxemburgischen Gesetzes vom 24. Mai 2011 betreffend der Ausübung bestimmter Rechte der Aktionäre börsennotierter Gesellschaften (in der geänderten Fassung) ist diese Transaktion von den grundsätzlich anzuwendenden Veröffentlichungspflichten bei Transaktionen mit nahstehenden Personen ausgenommen, da die ADLER Real Estate eine nicht vollständig im Eigentum stehende Tochtergesellschaft der Gesellschaft ist, an welcher auch keine nahestehenden Personen der Gesellschaft Anteile halten. Zum Zwecke maximaler Transparenz hat die Gesellschaft sich dennoch entschieden, die Transaktion auf ihrer Website zu veröffentlichen.

Luxemburg, den 14. April 2023 Adler Group S.A. Verwaltungsrat



