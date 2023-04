Eigentlich wollte die Ampel-Koalition viel tun im Bereich der Mobilität, doch bisher ist viel zu wenig passiert - findet unsere Kolumnistin Katja Diehl. Der elf Jahre alte Film "The Human Scale" zeigt das Wirken des dänischen Architekten und Städteplaners Jan Gehl, der stets den Menschen als Wesen mit Bedürfnissen in den Fokus stellt. Und - Surprise! - das Auto immer depriorisiert. Wie er den Times Square in New York City den Menschen zurückgab, ist ebenso Thema wie Projekte aus Indien, Australien und anderen scheinbar unterschiedlichen Kulturen, die alle dieselbe Sehnsucht haben: Nähe und Begegnung. Ich nenne Pkw mittlerweile auch "Interaktionsvermeidungsmaschinen": Wir steigen in vertrauter Umgebung ein und am Ziel meist wieder aus - da, wo das Leben "uns passt". Wann sind Sie das letzte Mal mit dem Pkw losgefahren und haben Menschen getroffen, die nicht Ihrer Lebenssphäre entsprachen und Ihren Horizont somit unerwartet erweitern ...

