DJ MARKT USA/Leichte Abgaben - Zahlen der US-Banken im Blick

Nach den kräftigen Vortagesgewinnen dürfte die Wall Street mit leichten Abgaben in den letzten Handelstag der Woche starten. Der Future auf den S&P-500 verliert aktuell 0,1 Prozent. Unerwartet niedrige Erzeugerpreise hatten die US-Börsen am Vortag beflügelt, nachdem bereits am Tag zuvor die Verbraucherpreise weniger gestiegen waren als erwartet. Die niedrige Teuerung befeuert die Spekulation auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus und sogar darauf, dass die US-Notenbank bereits im weiteren Jahresverlauf zu Zinssenkungen übergehen könnte.

Der Fokus zum Wochenausklang liegt allerdings auf dem Start in die Berichtssaison. Hier werden mit JP Morgan, Wells Fargo und der Citigroup gleich drei Schwergewichte ihre Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen. Es wird vor allem auf mögliche Auswirkungen der jüngsten Bankenkrise geschaut. Der Abzug der Einlagen, der die Silicon Valley Bank (SVB) und die Signature Bank zu Fall brachte, hat aber vermutlich den kleineren Instituten wesentlich mehr geschadet als den großen, heißt es.

Dazu kommt noch ein Schwung an Konjunkturdaten. Vorbörslich werden der Einzelhandelsumsatz für März, die Import- und Exportpreise für März sowie Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung, ebenfalls für den März, veröffentlicht. Nach der Startglocke folgen noch der Index der Verbraucherstimmung Uni Michigan für April und die Lagerbestände aus dem Februar.

Bei den Einzelwerten steht neben den Bankenwerten die Boeing-Aktie im Fokus. Diese verliert vorbörslich 4,6 Prozent. Der US-Flugzeughersteller hat die Auslieferung einiger 737 Max-Maschinen wegen fehlerhaft eingebauter Teile gestoppt. Das Unternehmen teilte mit, es sei von einem Zulieferer über ein "nicht standardisiertes Herstellungsverfahren" informiert worden, das für die Installierung von zwei Beschlägen am Heck des Flugzeugs verwendet wurde. Die Spirit Aerosystems Holdings Inc. teilte separat mit, das Unternehmen sei der Lieferant, der Boeing auf das Problem aufmerksam gemacht habe und arbeite an einer Lösung für die Reparatur der betroffenen Rümpfe. Der Kurs von Spirit Aerosystems rauscht um 11,5 Prozent nach unten.

Express und die Managementfirma WHP Global übernehmen die Herrenbekleidungsmarke Bonobos von Walmart für 75 Millionen Dollar. Walmart hatte die Marke 2017 für 310 Millionen Dollar gekauft. Die Aktien von Express steigen um 18,2 Prozent. Die Aktie von Walmart gibt um 0,1 Prozent nach.

April 14, 2023

