Massiver Geschäftsrückgang bei Covestro| Aktie eröffnet dennoch im Plus

Werbung







Der Umsatzrückgang von rund 20% und ein fast zwei Drittel geringeres EBITDA wurden von den Anlegern gelassen aufgenommen. Covestro startet solide im Xetra Handel.



Der Chemiekonzern aus Leverkusen hatte am Donnerstagabend nach Börsenschluss neue vorläufige Geschäftsergebnisse veröffentlicht. Mit einem Umsatzrückgang um ein Fünftel des Vorjahresergebnisses auf 3,74 Mrd. Euro verfehlt Covestro damit die Anlegererwartungen. Das schwierige Marktumfeld trifft nicht nur Covestro. Auch andere Unternehmen der Kunststoff-/Chemiebranche werden durch die rückläufige Auftragslage vor Herausforderungen gestellt. Nach den Lieferengpässen im vergangenen Jahr - und damit einhergehenden Umsatzsteigerungen, da Kunden die Sicherung Ihrer Lagerbestände verfolgten - ging die Nachfrage nun auch unter der Belastung der Inflation und Rezessionsängsten zurück. Das operative Ergebnis sorgte jedoch mit 286 Mio. Euro und damit geringeren Abstrichen als erwartet für einen positiven Ausgleich.









Dennoch besser als erwartet - Covestro Aktie im Plus



Trotz der schlechten Zahlen zeigten sich die Anleger im morgendlichen Xetra®-Handel unbeeindruckt. So notierte die Aktie kurz nach Börsenstart mit zeitweise über 2% im Plus zum Vortag. Covestro lag intra-day als zweitstärkste Aktie im DAX hinter Vonovia.



Unser Leiter der technischen Analyse Jörg Scherer sieht im DAX ebenfalls weiter die Bullen im Vorteil. In seinem Trading-Newsletter "HSBC Daily Trading" erhalten Sie kostenlos tagesaktuelle Chartanalysen und Börsenausblicke vom Gewinner des 2007er Awards der Vereinigung Technischer Analysten Deutschlands.









Beim Erwerb von Zertifikaten und Hebelprodukten sollten sich Anleger mit der Funktionsweise vertraut machen sowie die Chancen und Risiken kennen. Speziell die erhöhten Risiken bei Hebelprodukten sollten Anleger kennen. Zudem soll unbedingt auch auf die Bonität und damit auf das Ausfallrisiko des Emittenten geachtet werden. Weitere wichtige und wissenswerte Informationen zu unseren Produkten erhalten Sie unter der kostenlosen Rufnummer 0800 4000 910 oder auf unserer Internetseite www.hsbc-zertifikate.de .



Quelle: HSBC