Bis Apple die Zwischenbilanz für das zweite Geschäftsquartal (bis Ende März) vorlegt, müssen sich die Investoren noch etwas gedulden. Erst am 4. Mai soll es soweit sein - so spät wie lange nicht mehr. Credit-Suisse-Analystin Shannon Cross hat im Vorfeld aber schon einmal ihr "Overweight"-Rating bestätigt und das Kursziel auf 188 Dollar erhöht.Die Quartalsbilanz dürfte eine robuste iPhone-Nachfrage belegen, schrieb die Analystin in einer aktuellen Studie. Dabei dürfte Apple insbesondere von der wieder ...

