Antizyklisch in Blue-Chip-Aktien investiert, die eine satte Dividende ausschütten und das Ganze auch noch mit vergleichsweise geringem Zeitaufwand - die "Dogs of the Dow"-Strategie klingt so einfach wie verlockend. Die AKTIONÄR-Redakteure Tim Temp und Benjamin Heimlich nehmen in Folge 75 des einfach börse-Podcasts die von Micheal B. O'Higgins entwickeltet Investmentstrategie unter die Lupe, zeigen wie sie funktioniert, welche Vorteile sie hat, aber auch welche Kritikpunkte es gibt.Hier findet Ihr ...

