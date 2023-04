LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Novo Nordisk von 1075 auf 1200 dänische Kronen angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Analystin Emily Field verwies in einer am Freitag vorliegenden Studie auf den Umsatzausblick des Diabetes-Spezialisten vom Vortag. Nach den Aussagen zu den Verkaufstrends des Diät-Medikaments Wegovy habe sie ihre Schätzungen aktualisiert, schrieb sie. Damit trage sie der starken Geschäftsentwicklung im ersten Quartal und den deutlich angehobenen Jahreszielen Rechnung. Details erwartet sie am 4. Mai zur Vorlage der vollständigen Zahlen./ck/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 13.04.2023 / 20:16 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2023 / 04:10 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DK0060534915