ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Sartorius auf "Buy" mit einem Kursziel von 508 Euro belassen. Die Übernahme der französischen Polyplus durch die Tochter Sartorius Stedim Biotech sei strategisch sinnvoll, schrieb Analyst Michael Leuchten in einer am Freitag vorliegenden Studie. Wachstumswerte seien zwar nicht günstig zu haben, aber der Laborzulieferer werde die daraus entstehenden Schulden in vier Jahren begleichen können, ohne den Kapitalmarkt anzuzapfen./bek/nas



Veröffentlichung der Original-Studie: 14.04.2023 / 03:13 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.04.2023 / 03:13 / GMT



ISIN: DE0007165631