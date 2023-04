Die Unternehmensgruppe Surfin ("Surfin Group") mit Sitz in Singapur, ein führender Anbieter von digitalen Finanzlösungen für unterversorgte Kunden in Schwellenländern, meldet die Berufung von John Quelch und John Fennell in ihr Board of Directors. Diese beiden sehr erfahrenen Spezialisten bringen fundierte Expertise in Marketing, weltweiter Geschäftsstrategie, Risikomanagement und Führung in die Surfin Group ein.

Als renommierter Experte für internationale Strategie, weltweites Marketing und ESG blickt Dr. Quelch auf über fünf Jahrzehnte Erfahrung als Non-Executive Director von Kapitalgesellschaften in den USA und dem Vereinigten Königreich zurück. Quelch bringt als Mitglied des Board of Directors von Surfin umfassende Erfahrungen in Corporate Governance, strategischer Planung und ESG-Initiativen ein. Er gehörte den Boards mehrerer größerer Kapitalgesellschaften wie Alere, Aramark, Gentiva Health Services, Pepsi Bottling Group und WPP an. Überdies war er Dekan sowohl der China Europe International Business School als auch der London Business School. "Ich freue mich, dem Board of Directors der Surfin Group beizutreten und mit dem talentierten Führungsteam des Unternehmens zusammenzuarbeiten", so Quelch. "Die Surfin Group nimmt bei der Bereitstellung inklusiver Finanzdienstleistungen durch ihre innovativen digitalen Lösungen für Schwellenländer eine Vorreiterrolle ein und ich werde gerne meine Expertise einbringen, um das Wachstum und den Erfolg des Unternehmens zu unterstützen." Quelch wurde mit dem CBE (Commander of the Order of the British Empire) ausgezeichnet.

John Fennell wird die Surfin Group als erfahrener Risikomanagementspezialist bei ihren Maßnahmen zur Optimierung des Risiko- und Kontrollumfelds unterstützen, da das Unternehmen beabsichtigt, seine digitalen Finanztechnologie-Angebote wie etwa die Vermögensverwaltung durch Robo-Advisor und den digitalen Wertpapierhandel für Millennials und die Generation Z in Entwicklungsländern auszuweiten. Zuvor beaufsichtigte Fennell in der Position des Chief Risk Officer bei der Options Clearing Corporation die Risiken in mehreren Organisationen, die für die systemische Resilienz der Finanzmärkte verantwortlich sind. Seine Mitarbeit in den Ausschüssen der World Federation of Exchanges und der CCP12 wird sich als unschätzbarer Vorteil erweisen, da das Unternehmen anstrebt, grenzüberschreitende Handelsprodukte zu entwickeln und sich bei lokalen Börsen zu engagieren. Fennell kommentierte seine Berufung mit den Worten: "Ich freue mich sehr, bei der Mission der Surfin Group mitzuwirken, die finanzielle Inklusion und Innovation in Entwicklungsländern zu fördern. Sehr gerne werde ich meine Risikomanagementexpertise einsetzen, um den Erfolg und das Wachstum des Unternehmens fortlaufend sicherzustellen."

Yanan Wu, CFA, Ph.D., Chairman der Surfin Group, bekundete die Freude über die Berufung von Dr. Quelch und Mr. Fennell: "Wir freuen uns sehr, sowohl John Quelch als auch John Fennell in unserem Board of Directors zu begrüßen. Wir sind zuversichtlich, dass ihre gebündelte Expertise und Erfahrung wesentlich zu unserem Wachstum beitragen und uns bei unseren Ambitionen helfen werden, eine führende Rolle bei digitalen Finanztechnologien zu erreichen und Transparenz, Innovation und finanzielle Inklusion in Entwicklungsländern zu fördern."

Über die Surfin Group

Die Surfin Group mit Sitz in Singapur ist ein führender Anbieter von digitalen Finanzlösungen für unterversorgte Kunden in Schwellenländern. Die Gruppe hat sich dem Ziel verschrieben, innovative digitale Lösungen für ihre Kunden mit Fokus auf Transparenz, Inklusion, Innovation und Mitgefühl bereitzustellen. Weitere Informationen finden Sie unter www.surfin.sg.

