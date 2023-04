DJ MIDDAY BRIEFING - Unternehmen und Märkte

Der Markt-Überblick am Mittag, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

AKTIEN- UND ANLEIHEMÄRKTE (12:38 Uhr)

INDEX Stand +- % +-% YTD E-Mini-Future S&P-500 4.164,50 -0,2% +6,9% E-Mini-Future Nasdaq-100 13.163,75 -0,3% +18,2% Euro-Stoxx-50 4.371,77 +0,2% +15,2% Stoxx-50 4.037,45 +0,4% +10,6% DAX 15.762,10 +0,2% +13,2% FTSE 7.868,82 +0,3% +5,3% CAC 7.497,81 +0,2% +15,8% Nikkei-225 28.493,47 +1,2% +9,2% EUREX Stand +/- Punkte Bund-Future 135,14 +0,19

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHÖL zuletzt VT-Settlem. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 82,47 82,16 +0,4% +0,31 +2,5% Brent/ICE 86,40 86,09 +0,4% +0,31 +1,8% GAS VT-Settlem. +/- EUR Dutch TTF 41,46 42,09 -1,5% -0,64 -45,6% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 2.039,02 2.040,01 -0,0% -0,99 +11,8% Silber (Spot) 26,01 25,83 +0,7% +0,19 +8,5% Platin (Spot) 1.050,95 1.051,65 -0,1% -0,70 -1,6% Kupfer-Future 4,15 4,12 +0,5% +0,02 +8,7% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Die Ölpreise zeigen sich zum Wochenausklang volatil. Aktuell geht es für die Notierungen von Brent und WTI leicht nach oben. Die Opec wies am Vortag auf Abwärtsrisiken für die Ölnachfrage im Sommer hin, die Hintergrund für die jüngst beschlossene Förderkürzung seien. In ihrem Monatsbericht erklärte dagegen die Internationale Energieagentur (IEA), dass die Entscheidung der Opec+ den Verbrauchern und der weltweiten wirtschaftlichen Erholung schaden könnte.

AUSBLICK AKTIEN USA

Nach den kräftigen Vortagesgewinnen dürfte die Wall Street mit leichten Abgaben in den letzten Handelstag der Woche starten. Unerwartet niedrige Erzeugerpreise hatten die US-Börsen am Vortag beflügelt, nachdem bereits am Tag zuvor die Verbraucherpreise weniger gestiegen waren als erwartet. Die niedrige Teuerung befeuert die Spekulation auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus und sogar darauf, dass die US-Notenbank bereits im weiteren Jahresverlauf zu Zinssenkungen übergehen könnte. Der Fokus zum Wochenausklang liegt allerdings auf dem Start in die Berichtssaison. Hier werden mit JP Morgan, Wells Fargo und der Citigroup gleich drei Schwergewichte ihre Ergebnisse für das erste Quartal vorlegen. Dazu kommt noch ein Schwung an Konjunkturdaten. Daneben steht auh die Boeing-Aktie im Fokus. Diese verliert vorbörslich 5,4 Prozent. Der US-Flugzeughersteller hat die Auslieferung einiger 737 Max-Maschinen wegen fehlerhaft eingebauter Teile gestoppt. Das Unternehmen teilte mit, es sei von einem Zulieferer über ein "nicht standardisiertes Herstellungsverfahren" informiert worden, das für die Installierung von zwei Beschlägen am Heck des Flugzeugs verwendet wurde. Die Spirit Aerosystems Holdings Inc. teilte separat mit, das Unternehmen sei der Lieferant, der Boeing auf das Problem aufmerksam gemacht habe und arbeite an einer Lösung für die Reparatur der betroffenen Rümpfe. Der Kurs von Spirit Aerosystems rauscht um 11,5 Prozent nach unten.

AUSBLICK UNTERNEHMEN

Folgende Unternehmen veröffentlichen im weiteren Tagesverlauf Geschäftszahlen:

12:15 US/Blackrock Inc, Ergebnis 1Q

12:45 US/JP Morgan Chase & Co, Ergebnis 1Q

12:45 US/Wells Fargo & Co, Ergebnis 1Q

14:00 US/Citigroup Inc, Ergebnis 1Q

AUSBLICK KONJUNKTUR +

- US 14:30 Einzelhandelsumsatz März PROGNOSE: -0,5% gg Vm zuvor: -0,4% gg Vm Einzelhandelsumsatz ex Kfz PROGNOSE: -0,4% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 14:30 Import- und Exportpreise März Importpreise PROGNOSE: -0,1% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm 15:15 Industrieproduktion und Kapazitätsauslastung März Industrieproduktion PROGNOSE: +0,2% gg Vm zuvor: 0,0% gg Vm Kapazitätsauslastung PROGNOSE: 79,1% zuvor: 79,1% 16:00 Index Verbraucherstimmung Uni Michigan (1. Umfrage) April PROGNOSE: 62,0 zuvor: 62,0 16:00 Lagerbestände Februar PROGNOSE: +0,3% gg Vm zuvor: -0,1% gg Vm

FINANZMÄRKTE EUROPA

Etwas fester -Die positiv aufgenommenen US-Erzeugerpreise vom Vortag wirken nach. Sie hatten Inflationssorgen gemildert und damit die Hoffnung auf ein nahendes Zins-Top in den USA untermauert. Für positive Überraschungen an der Inflationsfront sorgen zudem die Preise im deutschen Großhandel. Sie stiegen im März nur noch um 2,0 Prozent zum Vorjahr. Im Vormonat lag die Rate noch bei 8,9 Prozent, Volkswirte hatten einen Anstieg von über 4 Prozent erwartet. Erneut gute Nachrichten für die Konjunktur kommen aus China. Dort hat der Index der Konsumentenstimmung deutlich angezogen und untermauert das Bild einer stärkeren Konjunkturerholung, wie es die Handelsbilanz am Vortag gezeigt hatte. Die Berichtssaison der US-Unternehmen für das erste Quartal nimmt an Fahrt auf, am Mittag legen JP Morgan, Wells Fargo, Blackrock und Citigroup ihre Zahlen vor. Hier dürfte darauf geschaut werden, wie sich die Zinseinnahmen entwickelt haben und ob die Krise der Silicon Valley Bank in den Bilanzen Spuren hinterlassen hat. Der Banken-Index in Europa legt mit 0,6 Prozent etwas stärker als der Gesamtmarkt zu. Auch in Europa legen bereits einige Unternehmen ihre Geschäftszahlen vor: So hat Covestro einen guten Jahresauftakt hingelegt. Die Aktien klettern 0,7 Prozent. Bei Surteco zeigt sich allerdings, wie der Gewinn darunter leidet, wenn Preiserhöhungen nur zeitverzögert weitergegeben können. Der Umsatz lag zwar fast auf dem Rekordniveau des Jahres 2021, jedoch fiel der Gewinn je Aktie auf 1,63 von 3,08 Euro im Vorjahr. Die Aktien notieren unverändert. Für Beiersdorf geht es vor allem optisch 0,9 Prozent nach unten - das Unternehmen schüttet eine Dividende von 70 Cents je Aktie aus. In Österreich ist Kranhersteller Palfinger gut in das Jahr gestartet, die Aktien springen um 5,5 Prozent an. Auch beim Luxushersteller Hermes läuft es rund: Nachdem bereits LVMH am Vortag für eine massive Überraschung sorgte und die Aktien auf Rekordhoch trieb, ziehen Hermes nun mit weiteren 1 Prozent Plus nach. Alstom geben um 3 Prozent nach. Hier wirft der überraschende Abgang des Finanzchefs Fragen zum Zeitpunkt auf, heißt es von den Citi-Analysten. Schließlich sei Bombardier Transportation noch nicht vollständig integriert und die mittelfristigen Ziele für 2025 noch nicht erreicht. Dazu hat die Deutsche Bank die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Fr, 7:50 Uhr Do, 18:26 Uhr % YTD EUR/USD 1,1059 +0,1% 1,1064 1,1056 +3,3% EUR/JPY 146,49 +0,0% 146,65 146,37 +4,4% EUR/CHF 0,9814 -0,1% 0,9825 0,9808 -0,8% EUR/GBP 0,8836 +0,2% 0,8827 0,8825 -0,2% USD/JPY 132,47 -0,1% 132,55 132,40 +1,0% GBP/USD 1,2515 -0,1% 1,2534 1,2528 +3,5% USD/CNH (Offshore) 6,8516 -0,3% 6,8401 6,8705 -1,1% Bitcoin BTC/USD 30.807,50 +1,6% 30.840,44 30.374,31 +85,6% YTD bezogen auf Schlussstand des Vortags

Der Dollar setzt seine Abwärtsbewegung fort, wenn auch mit gebremstem Tempo. Der Dollar-Index verliert x,x Prozent. Hier belasten weiter die nachlassenden Zinserhöhungsspekulationen. Der Euro markiert im Gegenzug ein neues Jahreshoch bei 1,1076 Dollar. Während die Fed ein Ende des Zinserhöhungszyklus ins Auge zu fassen scheine, sei bei der EZB aktuell die Frage, um wieviel sie die Zinsen erhöhe, so Commerzbank-Analystin Esther Reichelt. Diese Divergenz mache den Euro klar attraktiver. Die Chancen stünden gut, dass sich diese Einschätzung bis zu den Zinsentscheidungen der Fed und EZB im Mai nicht mehr fundamental änderten.

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Fester - Die Märkte folgten den Vorgaben der festen Wall Street. Unerwartet niedrige Erzeugerpreise hatten die US-Börsen am Donnerstag nach oben geführt, nachdem bereits am Tag zuvor die Verbraucherpreise weniger gestiegen waren als prognostiziert. Die niedrige Teuerung in den USA befeuert die Spekulation auf ein baldiges Ende des Zinserhöhungszyklus und sogar darauf, dass die Fed bereits im laufenden Jahr zu Zinssenkungen übergehen könnte. Derweil zeigte sich die Zentralbank in Singapur bereits zurückhaltend, indem sie die Geldpolitik nicht weiter verschärfte, sondern unverändert belassen hat. Dies folgte einer Serie von fünf Zinserhöhungen. Und die Bank of Japan hält an ihrer lockeren Geldpolitik fest, wie der neue Gouverneur der Zentralbank, Kazuo Ueda, beim G20-Treffen erneut erklärte. Die japanische Verbraucherinflation werde voraussichtlich in der zweiten Hälfte des im April begonnenen Geschäftsjahres unter das 2 Prozent-Ziel der BoJ fallen, sagte Ueda. In Japan wurde der Nikkei-225 von den Einzelhandels- und Technologiewerten angeführt. Fast Retailing stiegen um 8,8 Prozent, nachdem das Unternehmen die Prognosen für Umsatz und Nettogewinn angehoben hatte. Am Schanghaier Markt ging es ebenfalls nach oben. Hier stützten noch immer positive heimische Konjunkturdaten, die im Laufe der Woche veröffentlicht worden waren. Chiphersteller und Versicherer führten die Gewinner an, während Reisewerte nachgaben.

CREDIT

Die Risikoprämien gegen den Ausfall europäischer Staats- und Unternehmensanleihen kommen auch am Freitag zurück. Während die US-Verbraucherpreise wie auch die US-Erzeugerpreise auf ein Nachlassen der dortigen Inflation hinweisen, fallen auf der anderen Seite die Erwartungen der Marktteilnehmer an weitere Zinsanhebungen der Fed. Obwohl die Umsätze in der Woche nach Ostern verhältnismäßig dünn sind, fiel der iTraxx Senior Financials gegenüber der Vorwoche von 104 auf 95 deutlich. Aufgrund der Emissionsflaute dürfte sich nach Aussage aus dem Handel die Liquiditätslage auf Anlegerseite verbessert haben, so dass das zu erwartende Angebot in der kommenden Woche gut zu platzieren sein sollte.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 7.30 UHR

ADOBE

Mit einer Vergleichszahlung von 3 Millionen US-Dollar räumt der Softwarekonzern Vorwürfe aus, dass im Zusammenhang mit Softwareverkäufen an Bundesbehörden Schmiergeldzahlungen geflossen sind. Das US-Justizministerium teilte mit, dass damit der Vorwurf des False Claims Act ausgeräumt wird, wonach Adobe als Gegenleistung für die Einflussnahme auf den Verkauf seiner Software an die Bundesregierung Zahlungen geleistet hat.

ALSTOM

Der Finanzchef des französischen Bahntechnikkonzerns wurde vom Telekomriesen Orange abgeworben. Orange hatte am Donnerstag erklärt, dass Laurent Martinez ab September als Executive Director für Finanzen, Leistung und Entwicklung zuständig sein werde.

ENEL

Die italienische Wettbewerbsbehörde AGCM hat wegen möglichen Missbrauchs seiner marktbeherrschenden Stellung im Bereich der E-Mobilität eine Untersuchung gegen den größten Versorger des Landes eingeleitet. In einer Mitteilung heißt es, die Anbieter Enel X Way, Enel X Way Italia und Ewiva hätten im Geschäft mit Stromladediensten für E-Autos möglicherweise ein wettbewerbswidriges Verhalten gegenüber Konkurrenten gezeigt.

HERMES

Wachsende Reiselust und zusätzliche Filialgeschäfte haben das Geschäft des Luxusgüterkonzerns zum Jahresauftakt beflügelt. Der Hersteller von teuren Lederwaren, Seiden- und Kaschmirschals sowie Parfüms verbuchte im ersten Quartal einen Umsatz von 3,38 Milliarden Euro, währungsbereinigt ein Plus von 23 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.

IKEA

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat zu zweitägigen Warnstreiks in mehreren Filialen der Möbelkette aufgerufen. Betroffen waren unter anderem in Nordrhein-Westfalen die Häuser in Essen, Dortmund, Duisburg und Köln. Die Beschäftigten waren dazu aufgerufen, am Freitag und Samstag die Arbeit niederzulegen. Die Gewerkschaft fordert demnach einen "Zukunftstarifvertrag"; die Leitung sei bislang nicht zu Verhandlungen bereit.

OMV

Der österreichische Öl- und Chemiekonzern benötigt einen Aufsichtsratsvorsitzenden. Amtsinhaber Mark Garrett will seinen Posten nach der Hauptversammlung niederlegen. Wegen neuer beruflicher Herausforderungen und begrenzter zeitlicher Ressourcen stehe er für eine weitere Periode als Aufsichtsrat nicht mehr zur Verfügung.

NATIONAL GRID

hat seine Prognose für das Geschäftsjahr 2022/23 erneut bestätigt. Die Geschäftsentwicklung habe den Erwartungen entsprochen, gerechnet werde weiterhin mit einem Wachstum des bereinigten Gewinns je Aktie für das Jahr in der Mitte einer Spanne von 6 bis 8 Prozent.

RHEINMETALL

soll die Schlüsselkomponenten für die von Norwegen im Februar bestellten 54 Kampfpanzer des Typs Leopard 2 liefern. Krauss-Maffei Wegmann (KMW) habe als Hauptauftragnehmer jetzt Rheinmetall als Unterauftragnehmer mit der Lieferung von Waffenanlagen, Feuerleittechnologie und Teilen der Sensorik beauftragt. Rheinmetall bezifferte den Gesamtwert der Bestellung mit 129 Millionen Euro.

TOMTOM

Das Navigationstechnikunternehmen hat bei zweistelligem Wachstum im Geschäftsbereich Ortungstechnologie zum Jahresauftakt wieder Gewinn geschrieben. Unter anderem sei die installierte Basis von Fahrerassistenzsystemen (ADAS) auf über 10 Millionen automatisierte Fahrzeuge verdoppelt worden, teilte das niederländische Unternehmen mit. Damit habe man das Marktwachstum übertroffen.

TUPPERWARE

Der angeschlagene US-Haushaltswarenhersteller hat laut Insidern eine Reihe von Beratern verschiedener Fachdisziplinen hinzugezogen, um einen möglichen Konkurs abzuwenden. Das Unternehmen hatte diese Woche gewarnt, dass es möglicherweise nicht in der Lage sei, den Betrieb fortzuführen. Geprüft werde, wie sich zusätzliche Liquidität bei Investoren und durch einen Verkauf von Immobilien beschaffen lasse.

VISCOM

verliert ihren COO und verkleinert den Vorstand. Peter Krippner hat den Aufsichtsrat darüber informiert, dass er auf eine Verlängerung seines Vertrages als Vorstand Operations über den 31. Mai 2023 hinaus verzichtet. Die Gründe für den Rückzug lägen in Krippners persönlicher Lebensplanung. Der 59-Jährige war 35 Jahre lang für Viscom tätig und werde dem Unternehmen auch zukünftig beratend verbunden bleiben.

WALMART

verkauft Bonobos für insgesamt 75 Millionen Dollar und damit für einen Bruchteil dessen, was der US-Einzelhändler bei Übernahme der Herrenbekleidungsmarke vor sechs Jahren selbst bezahlt hat. Käufer sind der Modehändler Express und die Managementfirma WHP Global. WHP Global zahlt 50 Millionen Dollar für die Marke Bonobos, Express 25 Millionen Dollar für die operativen Vermögenswerte von Bonobos und die damit verbundenen Verbindlichkeiten des Unternehmens.

