DJ Blackrock-Gewinn fällt im 1Q um 19 Prozent

Von Angel Au-Yeung

NEW YORK (Dow Jones)--Blackrock hat im ersten Quartal 19 Prozent weniger verdient als im gleichen Zeitraum im Vorjahr. Der weltgrößte Vermögensverwalter meldete einen Nettogewinn von 1,16 Milliarden US-Dollar gegenüber 1,44 Milliarden im Vorjahr. Je Aktie lag der Gewinn bei 7,64 Dollar, was unter dem von Factset erhobenen Konsens von 7,78 Dollar je Anteilsschein liegt. Die Einnahmen sanken um 10 Prozent auf 4,24 Milliarden Dollar und verfehlten damit leicht die Analystenschätzungen von 4,25 Milliarden. Das verwaltete Vermögen belief sich auf rund 9,1 Billionen Dollar, gegenüber 8,6 Billionen im vierten Quartal.

Die Basisverwaltungsgebühren von Blackrock - nicht an die Performance gebundene Gebühren, die das Unternehmen für die Verwaltung von Fondsbeständen erhält - sanken gegenüber dem Vorjahr um 9 Prozent auf 3,5 Milliarden Dollar. Die erfolgsabhängigen Gebühren aus den aktiv verwalteten Fonds fielen von 98 Millionen Dollar im Vorjahr auf 55 Millionen, was auf geringere Einnahmen aus alternativen Produkten zurückzuführen sei.

Nach dem Zusammenbruch der Silvergate Capital Corp, der Silicon Valley Bank und der Signature Bank im vergangenen Monat haben einige Unternehmen und Privatpersonen Angst, ihre Einlagen bei regionalen Banken zu belassen. Einige verlagern ihre Einlagen in Geldmarktfonds, ein Trend, von dem Blackrock profitieren dürfte.

Der Chief Executive von Blackrock, Larry Fink, sagte in einer Stellungnahme, dass Blackrock seinen Kunden helfe, die Chancen "in dieser Zeit des Übergangs" zu nutzen, und verwies auf die Nettozuflüsse des Unternehmens im Quartal. Die "Vertrauenskrise im regionalen Bankensektor", so Fink, "wird das Wachstum der Kapitalmärkte weiter beschleunigen, und Blackrock wird dabei eine zentrale Rolle spielen".

Die Aladdin-Plattform von Blackrock, eine firmeneigene Technologiesoftware, die Anlegern bei der Verwaltung von Portfolios und der Risikobewertung hilft, erzielte einen Umsatz von 340 Millionen Dollar und blieb damit gegenüber dem Vorjahresquartal in etwa unverändert.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/err/jhe

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2023 07:12 ET (11:12 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.