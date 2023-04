Nachdem die Nordex-Aktie bereits am Donnerstag nach den Zahlen zu den Aufträgen und Verkaufspreisen im ersten Quartal gefallen war, gibt sie auch am Freitag erneut nach. Höhere Verkaufspreise reichen dem Markt nach den schwachen Ausblick zuletzt offenbar nicht aus, um für eine Trendwende bei der Aktie zu sorgen.Die Zahlen zeugten von einer weiterhin soliden Preisgestaltung bei Nordex, lobte Jefferies-Analyst Constantin Hesse in einer ersten Reaktion. Angesichts der niedrigeren Rohstoffkosten sorge ...

