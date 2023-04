BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) reist am Mittwoch (19. April) nach Portugal. In der Hauptstadt Lissabon wird er den Ministerpräsidenten António Costa treffen, teilte die Bundesregierung am Freitag mit. In dem Gespräch des Kanzlers mit Costa soll es um aktuelle europa- und wirtschaftspolitische Themen, die die beiden Länder betreffen, gehen. Darüber hinaus soll auch der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine Thema sein./lfo/DP/ngu