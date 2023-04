Berlin (ots) -Die EU-Terminvorschau ist ein Service der Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalistinnen und Journalisten. Sie kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.Aktuelle Informationen zur Unterstützung der Europäischen Union für die Ukraine finden Sie laufend aktualisiert auf dieser Website (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine_de). Informationen für Flüchtlinge aus der Ukraine gibt es auf Ukrainisch und Englisch hier (https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/stronger-europe-world/eu-solidarity-ukraine/eu-assistance-ukraine/information-people-fleeing-war-ukraine_de?2nd-language=uk).Montag, 17. AprilBerlin: Kommissionspräsidentin von der Leyen bei Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an Angela MerkelUrsula von der Leyen nimmt ab 18 Uhr im Schloss Bellevue an der Verleihung des "Großkreuzes des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland" an Bundeskanzlerin a. D. Angela Merkel durch Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier teil. Informationen zur Presseakkreditierung beim Bundespräsidialamt hier (https://www.bundespraesident.de/SharedDocs/Termine/DE/Frank-Walter-Steinmeier/2023/04/230417-OV-Merkel.html?nn=1892262). Bereits am Vormittag trifft Präsidentin von der Leyen Präsidium und Bundesvorstand der CDU.Berlin: EU-Kommissar Johannes Hahn in BerlinEU-Haushaltskommissar Johannes Hahn ist zu politischen Gesprächen in Berlin und trifft unter anderem Finanzminister Christian Lindner, den Chef des Bundeskanzleramts Wolfgang Schmidt, sowie Anton Hofreiter, Vorsitzender des Europaausschusses im Bundestag.Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 20. April)Auf der vorläufigen Tagesordnung (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2023-04-17_DE.pdf) stehen Debatten und Aussprachen zur Verordnung über Entwaldung sowie zum Paket "Fit for 55". Im Zusammenhang damit debattieren die Abgeordneten die Überarbeitung des Emissionshandelssystems der EU, die Überwachung von Treibhausemissionen aus dem Seeverkehr sowie die Berichterstattung und Prüfung dieser Emissionen. Des Weiteren stehen das CO2-Grenzausgleichsystem, die Klima-Sozialfonds und die Überarbeitung des Emissionshandelssystems der EU für die Luftfahrt auf der Agenda. Außerdem besprechen die Angeordneten die Berichte zu den institutionellen Beziehungen zwischen der EU und dem Europarat, zu nachhaltigen Kohlenstoffkreisläufen sowie zu elektronischen Beförderungsdiensten und zur schnelleren Abwicklung digitaler öffentlicher Dienstleistungen, die dem Funktionieren des Binnenmarkts förderlich sind. EbS+ überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20230417). Weitere Informationen hier (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-9-2023-04-17_DE.html).Dienstag, 18. AprilStraßburg: Wöchentliche KommissionssitzungDie Kommissarinnen und Kommissare verabschieden laut vorläufiger Tagesordnung (https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/) ein umfangreiches Cyber-Paket unter anderem inklusive eines Cyber-Solidaritätsgesetzes. Weiterhin legen sie Empfehlungen für digitale Fähigkeiten und Bildung vor. Zudem steht die Überprüfung des Krisenmanagements im Bankensektor und Sicherungssystemen auf der Tagesordnung. Anschließend findet gegen 15 Uhr eine Pressekonferenz statt, EbS überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20230418).Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 20. April)Im Europäischen Parlament debattiert heute EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen mit den Abgeordneten über die Beziehungen zwischen der EU und China. Auf der vorläufigen Tagesordnung (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2023-04-17_DE.pdf) des zweiten Sitzungstages stehen zudem Debatten und Aussprachen über Kosovo als Drittland, ob dessen Staatsangehörigkeit der Visumspflicht unterliegen oder von der Visumspflicht befreit sind, sowie über Maschinenprodukte. Weiterhin halten die Abgeordneten gemeinsame Aussprachen zu den Märkten für Kryptowerte sowie zur Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers und Transfers bestimmter Kryptowerte ab. In anschließenden Aussprachen wird die Lage in Peru thematisiert sowie die Leitlinien für den Haushalt 2024. EbS+ überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20230418). Weitere Informationen hier (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-9-2023-04-18_DE.html).Stockholm: Informelle Tagung der Ministerinnen und Minister für Umwelt (bis 19. April) mit Kommissar SinkeviciusAuf der vorläufigen Agenda (https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/media/1j4hccql/programme-environment.pdf) des Treffens der für Umwelt zuständigen Ministerinnen und Minister der 27 EU-Staaten stehen Diskussionen rund um den grünen Übergang. Seitens der Europäischen Kommission nimmt Virginijus Sinkevicius, Kommissar für Umwelt, Meere und Fischerei, teil. Am zweiten Sitzungstag besichtigen die Ministerinnen und Minister eine Teststrecke für Schwerlastfahrzeuge. Um 15.30 Uhr findet eine Pressekonferenz mit dem schwedischen Ratsvorsitz und EU-Kommissar Sinkevicius statt, EbS überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20230419). Weitere Informationen hier (https://swedish-presidency.consilium.europa.eu/en/events/informal-meeting-of-environment-ministers-18-194/).Luxemburg: Mündliche Verhandlungen zur Übernahme von Innogy durch E.ON am EuGHMit Beschluss vom 17. September 2019 Kommission genehmigte die Kommission die Übernahme des bis dahin zu RWE gehörenden Energieunternehmens Innogy durch E.ON unter Auflagen. Die oben genannten, zum Teil kommunalen Stromerzeuger aus Deutschland haben diesen Beschluss vor dem Gericht der EU angefochten. Heute findet die mündliche Verhandlung über diese Klagen statt. Morgen findet die Verhandlung über weitere Klagen gegen diesen Beschluss statt. Ansprechpartner für die Presse beim EuGH hier (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_25870/). Weitere Informationen hier (https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-53/21), hier (https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-55/21), hier (https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-56/21), hier (https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-58/21), hier (https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-59/21), hier (https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-60/21), hier (https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-61/21) und hier (https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-62/21).Mittwoch, 19. AprilBerlin: Veranstaltung "Fachkräftemangel in Europa. Wie gelingt die EU-Migrationspolitik?" mit Sozial- und Beschäftigungskommissar Schmit und Generaldirektorin GminderDie überparteiliche Europa-Union Deutschland lädt gemeinsam mit dem dbb beamtenbund und tarifunion und dem Bundesnetzwerk Bürgerschaftliches Engagement zu einem hochkarätig besetzten Europäischen Abend ein. Nicolas Schmit, Kommissar für Beschäftigung und soziale Rechte, hält per Videoschaltung einen Impulsvortrag, weitere Impulse geben Linn Selle und Anton Hofreiter. Seitens der EU Kommission diskutiert auch Beate Gminder, stellvertretende Generaldirektorin der Generaldirektion HOME, mit. Weitere Vertreterinnen und Vertreter aus Politik und Zivilgesellschaft stehen in interaktiven Formaten von 17 bis 20.30 Uhr Rede und Antwort. Ort: dbb Forum Berlin, Friedrichstraße 169, 10117 Berlin. Anmeldung bis zum 17. April hier (https://www.europa-union.de/aktivitaeten/veranstaltungen/europaeischer-abend-19042023). Weitere Informationen und Programm hier (https://germany.representation.ec.europa.eu/events/fachkraftemangel-europa-wie-gelingt-die-eu-migrationspolitik-2023-04-19_de).Belfast: Kommissionspräsidentin von der Leyen spricht zu 25 Jahre KarfreitagsabkommenKommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hält eine Grundsatzrede auf der Konferenz "Agreement 25", die von der Queen's University Belfast anlässlich des 25-jähriges Jubiläum der Unterzeichnung des Karfreitagsabkommens veranstaltet wird. Weitere Informationen hier (https://www.qub.ac.uk/agreement25/).Online: Veranstaltung "Teaching Data Literacy in the Context of Machine Translation Literacy"Wir sind mit immer mehr Datenmengen konfrontiert. Ein kompetenter und sinnstiftender Umgang mit Daten wird daher zu einem Schlüsselthema, besonders im Hinblick auf den digitalen Wandel. In dem Workshop wird Datenkompetenz in Zusammenhang mit Maschinenübersetzung gesetzt.Das Projekt "DataLitMT: Teaching Data Literacy in the Context of Machine Translation Literacy"der TH Köln bietet Lernressourcen für die Vermittlung relevanter Komponenten der Datenkompetenz im Zusammenhang mit der Kompetenz in maschineller Übersetzung für BA- und MA-Studierende in Übersetzungs- und spezialisierten Kommunikationsprogrammen. Diese werden als Open-Source-Ressourcen verfügbar sein und können in einschlägigen Studienprogrammen individuell genutzt werden. Der Workshop verbindet Theorie mit Praxis: 1. Teil - Theorie: zu Datenkompetenz im Zusammenhang mit Maschinenübersetzung; 2. Teil - Praxis: Wie sind die Lernressourcen strukturiert und wie können sie genutzt werden? - anhand eines ausgewählten Beispiels. Die Veranstaltung findet von 9 bis 16 Uhr auf Englisch statt. Anmeldung bis zum 17. April hier (https://tew23.b2match.io/). Weitere Informationen hier (https://germany.representation.ec.europa.eu/events/teaching-data-literacy-context-machine-translation-literacy-2023-04-19_de).Straßburg: Plenartagung des Europäischen Parlaments (bis 20. April)Auf der vorläufigen Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2023-04-17_DE.pdf) des dritten Sitzungstages stehen Abstimmungen zu den internen Arbeitsabläufen des Parlaments, zum Transparenzregister und der Bürgerbeauftragten. Weitere Themen auf der Tagesordnung sind das Übereinkommens von Marrakesch zur Errichtung der Welthandelsorganisation und zu Methoden und Verfahren für die Bereitstellung von Eigenmitteln auf der Grundlage des Emissionshandelssystems, des CO2-Grenzausgleichssystems und neu zugewiesener Gewinne sowie der Maßnahmen zur Bereitstellung der erforderlichen Kassenmittel. Weiterhin stimmen die Abgeordneten über die Entschließungsanträge zur Bekämpfung von Diskriminierung in der EU und die seit Langem erwartete horizontale Antidiskriminierungsrichtlinie sowie die Herausforderungen für die Republik Moldau ab. Anschließend findet eine Aussprache über Verletzung von Menschenrechten, der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit statt. EbS+ überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20230419). Weitere Informationen hier (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-9-2023-04-19_DE.html).Luxemburg: Mündliche Verhandlungen zur Übernahme von Innogy durch E.ON am EuGHMit Beschluss vom 17. September 2019 Kommission genehmigte die Kommission die Übernahme des bis dahin zu RWE gehörenden Energieunternehmens Innogy durch E.ON unter Auflagen. Die drei oben genannten Unternehmen - Energieversorger und -lieferanten aus Deutschland und eine kommunale Holdinggesellschaft - haben diesen Beschluss vor dem Gericht der EU angefochten. Heute findet die mündliche Verhandlung über die Klagen dieser drei Unternehmen statt. Ansprechpartner für die Presse beim EuGH hier (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_25870/). Weitere Informationen hier (https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-63/21), hier (https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-64/21), und hier (https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=T-65/21).Donnerstag, 20. AprilOnline: Kommissionspräsidentin von der Leyen beim Major Economies ForumKommissionspräsidentin Ursula von der Leyen nimmt am "Major Economies Forum on Energy and Climate" teil, das von Joe Biden, Präsident der Vereinigten Staaten, per Videokonferenz veranstaltet wird.Straßburg: Plenartagung des Europäischen ParlamentsAuf der vorläufigen Agenda (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJ-9-2023-04-17_DE.pdf) des letzten Sitzungstages steht eine Abstimmung zum Voranschlag der Einnahmen und Ausgaben des Europäischen Parlaments für das Haushaltsjahr 2024. EbS+ überträgt live (https://audiovisual.ec.europa.eu/en/ebs/both/20230420). Weitere Informationen hier (https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/OJQ-9-2023-04-20_DE.html).Luxemburg: Schlussanträge zur Ausweisung besonderer Schutzgebiete sowie Festlegung von Erhaltungszielen und -maßnahmen am EuGHDie Kommission hat vor dem Gerichtshof eine Vertragsverletzungsklage gegen Deutschland erhoben, weil es seine Verpflichtungen aus der Habitat-Richtlinie 92/43 zur Erhaltung der natürlichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen nicht eingehalten habe. So habe Deutschland 88 von 4606 Gebieten, für die die Sechsjahres-Frist abgelaufen sei, nicht als besondere Schutzgebiete ausgewiesen. Außerdem habe es für 88 der fraglichen 4606 Gebiete keinerlei Erhaltungsziele festgelegt und im Übrigen bei der Festlegung von Erhaltungszielen allgemein und strukturell eine Praxis verfolgt, die nicht den rechtlichen Anforderungen genüge. Schließlich habe es für 737 der fraglichen 4606 Gebiete keinerlei Erhaltungsmaßnahmen festgelegt und im Übrigen bei der Festlegung von Erhaltungsmaßnahmen allgemein und strukturell eine Praxis verfolgt, die nicht den rechtlichen Anforderungen genüge. Generalanwältin Capeta legt heute ihre Schlussanträge vor. Ansprechpartner für die Presse beim EuGH hier (https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_25870/). Weitere Informationen hier (https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-116/22).Pressekontakt:Vertretung der Europäischen Kommission in DeutschlandPressestelle BerlinUnter den Linden 7810117 BerlinTel.: 030 - 2280 2250Original-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/35368/5486052