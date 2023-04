Das Währungspaar EUR/USD konnte in den Vorwochen deutlich zulegen und hat im Wochenchart am heutigen Freitag den 200er-EMA im Bereich von 1,109 USD erreicht. In diesem Bereich könnte EUR/USD zunächst nach unten abprallen und eine Korrektur einleiten. In der Folge wäre dann aber eher mit weiter steigenden Kursen zu rechnen. Es sollte nun verstärkt auf Schwächesignale im EUR/USD geachtet werden. Risikofreudige Investoren könnten auch direkt eine Short-Position ...

Den vollständigen Artikel lesen ...