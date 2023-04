München (ots) -Am Samstag werden die letzten drei Atomkraftwerke endgültig vom Netz genommen. Nach rund sechs Jahrzehnten ist Schluss mit der Nutzung der Kernenergie in Deutschland. Ein Tag der Freude für Grüne und Anti-AKW-Bewegung. Kritik am jetzigen Ausstieg kommt dagegen aus der Wirtschaft und von der Union. Auch die FDP plädiert dafür, nicht sofort mit dem Rückbau der letzten AKW zu beginnen, sondern sie als Reserve zu behalten. Kann die Energiewende gelingen, wenn Deutschland zeitgleich aus Atom und Kohle aussteigen möchte? Geht Deutschland damit einen Sonderweg und gefährdet seine Energiesicherheit? Ist die deutsche Energiepolitik glaubwürdig und durchdacht?Zu Gast bei Anne Will:Reiner Haseloff (CDU), Ministerpräsident in Sachsen-AnhaltJohannes Vogel (FDP), stellvertretender Bundesvorsitzender und Erster Parlamentarischer GeschäftsführerKatrin Göring-Eckardt (Bündnis 90/Die Grünen), BundestagsvizepräsidentinHarald Lesch, Astrophysiker, Wissenschaftsjournalist und ModeratorDorothea Siems, Chefökonomin "Die Welt"ANNE WILL - politisch denken, persönlich fragenPressekontakt:Pressekontakt:Dr. Lars Jacob, ARD-Programmdirektion/Presse und InformationTel.: 089/558944-898, E-Mail: lars.jacob@ard.dePresseanfragen an Anne Will:Bettina Wacker, Tel.: 0177/2321356, E-Mail: bw@wacker-kommuniziert.dePressefotos von Anne Will und druckfähiges Bildmaterial zur aktuellen Sendung (immer montags) unter www.ard-foto.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5486108