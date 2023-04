Die Deutsche Bank Aktie konnte am Freitagmittag im Handel zulegen und verteuerte sich um 3,37 Prozent auf 9,886 Euro. Experten schätzen, dass das Unternehmen im Bilanzjahr 2023 einen Gewinn von 1,91 Euro je Aktie erzielen wird. Kursentwicklung der Deutsche Bank Aktie Das 52-Wochen-Hoch der Deutsche Bank Aktie erreichte am 30.01.2023 12,36 Euro, das 52-Wochen-Tief am 04.10.2022 lag hingegen bei 7,25 Euro. Aktuell liegt der Wert der Aktie bei 9,886 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...