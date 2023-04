Berlin (ots) -Es ist ein Aufeinandertreffen der ganz besonderen Art: Der international bekannte Streetart-Künstler "Schimmler" zeigt einige seiner Werke im Hotel Waldorf Astoria im Herzen Berlins. Der Street Art-Künstler "Schimmler", der vor 20 Jahren seine künstlerischen Spuren zum Beispiel am Mauerpark, auf S-Bahn-Schienen oder Häuserwänden hinterließ und zu den revoltierenden Künstlern seiner Zeit zählte, stellt nun im ob seiner stilvollen Noblesse weltbekannten Hotel Waldorf Astoria zehn seiner Werke aus.Zur Eröffnung der Ausstellung im Waldorf Astoria Berlin (Hardenbergstraße 28, 10623 Berlin) laden wir für den Donnerstag, den 20 April um 18.30 Uhr ein. Um Anmeldung bei Antje Haschke wird sehr herzlich gebeten.Zu dem Event am 20. April werden rund 150 Gäste aus Showbiz, Politik, Wirtschaft und Kultur erwartet. Die zehn Werke von "Schimmler" aus seiner Linie "Up-Strakt" sind dann für zwei Monate im Waldorf Astoria zu sehen.HintergrundDieser Abend gilt auch als Auftakt einer Internationalen Kollaboration zwischen dem Berliner Künstler "Schimmler" und der größten Galerie Afrikas und der Kunstikone Mama N\u00ecke (Nike Davies-Okundaye)Das BAMLAC (Berlin Art meets Lagos Art Culture) Projekt startet mit der Berliner Ausstellungseröffnung von "Schimmler" und hat das Ziel, Kulturen zu verbinden. Die Nike Art Gallery ist eine der größten Kunstgalerien Westafrikas im Besitz von Nike Davies - Okundaye. Die Galerie verfügt über eine Sammlung von über 15.000 Kunstwerken aus Malerei, Skulptur und Fotografie. von verschiedenen Künstlern auf der ganzen Welt. Sie stellt nun 15 Werke von "Schimmler" aus. Die Galerie befindet sich in Nigeria, Lagos, Osogbo und jetzt auch in Abuja.Der Künstler"Schimmler" gehörte schon vor 20 Jahren zu den revoltierenden Künstlern einer neuen Street-Art- und Graffitigeneration. Heute zählt "Schimmler", dessen Künstlername ihm Schutz und Anonymität sicherte, mit Harald Naegli oder Banksy zu den großen Pionieren der Street-Art.Die Location:"Das Waldorf Astoria in Berlin eröffnete im Januar 2013 und ist seitdem Referenz der Berliner Luxushotellerie. Das über 118 Meter hohe "Zoofenster" wurde vom Architekten Professor Christoph Mäckler entworfen und ist gleichzeitig das fünfthöchste Gebäude in der Stadt. Mit dem Bau des Hochhauses begann die Renaissance der City West. Seit dem Bekenntnis des Waldorf Astoria Berlin zu diesem Standort beherbergt das Luxushotel Berühmtheiten aus der ganzen Welt. Die Vernissage der Ausstellung "UP-Strakt" findet im "Waldorf Salon" im 1.OG statt. Ab 20 Uhr sind alle Gäste herzlich eingeladen die hauseigene Lang-Bar zu besuchen, die elegant, kultiviert und einzigartig zu gleich ist. Die Lang Bar, deren Namen an einen der einflussreichsten und schillerndsten Regisseuren Berlins - Fritz Lang - angelehnt ist, zelebriert die legendäre Kunst der Cocktailzubereitung, angereichert mit typischen Berlin Flair."Pressekontakt:Instinkt WerbeagenturAntje HaschkeOffice: +49 33767 239970Mobile: +49 174 3450960a.haschke@instinkt-werbeagentur.comOriginal-Content von: Schimmler Art, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/169540/5486121