Die Ölpreise zeigen sich am Freitag wenig volatil. Öl der Nordseesorte Brent notiert weiterhin stabil über der Marke von 80 Dollar je Barrel, die es bereits am Dienstag nachhaltig überwunden hat. Damit steuern die Ölpreise auf die vierte Gewinnwoche in Folge zu. Laut der Opec könnte es am Jahresende sogar zu Unterversorgungen am Ölmarkt kommen.Marktbeobachter sprachen von der längsten Aufwärtsbewegung seit Juni. Der Preis für Öl aus der Nordsee hat sich seit Montag um etwa zwei Dollar je Barrel ...

