In einer eher unspektakulären Handelswoche markiert der DAX bei wenig Schwankungen ein neues Jahreshoch. Dabei gab es von der Nachrichtenfront einige spannenden Themen: Welche Auswirkungen die mögliche Legalisierung von Cannabis in Deutschland auf die Aktienwelt hat, warum Tupperware bald zu den Raritäten gehören könnte und wie Johanna Krämer und Kübra Anac die kurze Handelswoche an der Frankfurter Börse erlebt haben, erfahren Sie in dieser Ausgabe "Die Woche"