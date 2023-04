DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

GILAT SATELLITE NETWORKS GSA IL0010825102 BAW/UFN

AUDIOCODES LTD. IS 0,01 AU1 IL0010829658 BAW/UFN

CAMTEK LTD. CMZ IL0010952641 BAW/UFN

SAPIENS INTL DL-,01 S3P KYG7T16G1039 BAW/UFN