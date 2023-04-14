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Branche
IT-Dienstleistungen
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AUDIOCODES LTD Chart 1 Jahr
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AUDIOCODES LTD 5-Tage-Chart
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5-Tage-Chart
AUDIOCODES
AUDIOCODES LTD Chart 1 Jahr
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AUDIOCODES LTD11,110+1,93 %
CAMTEK LTD22,600+4,63 %
GILAT SATELLITE NETWORKS LTD4,3000,00 %
SAPIENS INTERNATIONAL CORPORATION NV19,2000,00 %
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