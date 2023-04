Hören: https://audio-cd.at/page/podcast/4181/ Die Wiener Börse Pläusche sind ein Podcastprojekt für Audio-CD.at von Christian Drastil Comm. Unter dem Motto "Market & Me" berichtet Christian Drastil über das Tagesgeschehen an der Wiener Börse. In Folge S4/41 geht es um eine weiter starke Immofinanz, CEO Radka Döhring wird wohl einen 9. Tag als Führende im CEO-Ranking anhängen können. Palfinger hat eine starke Guidance geliefert, was für Aktionär:innen super ist, für die eigene Aktienturnier-Taktik wäre der Montag besser gewesen. Wer mit Palfingers Hannes Roither morgen selbst darüber reden will, kann das beim Börsentag Wien tun. Ich hoffe, dass viele junge Leute hingekommen. Heute habe ich ...

