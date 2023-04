An der Buchmesse von Monaco, die von S.D. Fürst Albert II. gefördert und am 15. und 16. April 2023 zum zweiten Mal im Grimaldi Forum veranstaltet wird, nimmt die französische Künstlerin Elsa Caselli als Autorin von "La storia di un sogno" teil. Das zeitgenössische Märchen, das Caselli geschrieben und selbst illustriert hat, wird von Edicolors auf Italienisch, Französisch und in anderen Sprachen, darunter Japanisch und Chinesisch, veröffentlicht. Eine Besonderheit dieses Multimediabandes sind die farbenfrohen Illustrationen, die eine authentische Hymne an die Freude und die Gesetze der Harmonie, die das Universum leiten, darstellen. Dazu gehört auch der Text des Liedes "Lo sconosciuto" in der Version von Prof. Livio Sossi, das Caselli selbst geschrieben und gesungen hat und das auf iTunes heruntergeladen werden kann. Als Malerin stellte Elsa auch einige Gemälde im Rahmen einer Gruppenausstellung aus, die zur gleichen Zeit auf der Messe immer im Grimaldi Forum stattfindet.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230414005031/de/

In Elsa Caselli's works, everything seems to emanate a primordial sense of ecstatic wonder towards reality and its hidden dimension, as each work is a continuous articulation of images in which expressiveness is an involving participation of the energies and tensions that distinguish it. (Photo: Business Wire)

Elsa Caselli: Die Story

Die 1976 geborene Elsa Caselli zeichnet sich seit Beginn ihrer Karriere durch ihre Fähigkeit aus, den Zauber der Welt instinktiv zu erfassen und ihre Intuitionen so wiederzugeben, dass paradiesische Universen entstehen. Ihre "doppelte" Präsenz auf der monegassischen Veranstaltung, die nun schon zum 12. Mal stattfindet, ist ein Zeichen für die künstlerische Reise Casellis, denn zwischen Frankreich und Italien, wo Elsa Caselli ihre Aktivitäten aufteilt, hat sie sich in den letzten Jahren weiterentwickelt und ihren Werken eine konsolidierte, expressive Reife verliehen. Von den Werken Modiglianis überwältigt, beschloss Caselli, sich vor allem der Malerei zu widmen. Wichtig war ihre akademische Ausbildung, in der sie die Fähigkeiten erwarb, die nötig waren, um ihr Talent zum Ausdruck zu bringen. Nach einem zweijährigen Studium in England am Chelsea College of Art and Design und drei Jahren an der Akademie der Schönen Künste in Rom sowie in Genua und Florenz erwarb Elsa Diplome und Zertifikate, die es ihr ermöglichten, in der Kunstwelt anerkannt zu werden.

Die Ausstellungen von Elsa Caselli

Seit ihrem Debüt 1995 im italienischen Konsulat in Nizza wurden zahlreiche Einzelausstellungen an anderen Orten an der Côte d'Azur Saint Paul de Vences, Beaulieu, Monaco, Saint Jean Cap Ferrat und auch in Italien (Genua, Rom) veranstaltet. Für Caselli ist die Landschaft kein physischer Raum, sondern eine Dimension, in die Gefühle, Wahrnehmungen und Gedanken projiziert werden. Das Interesse an koloristischen Daten und Zeichnungen sowie das Vorherrschen der Subjektivität und ihrer Emotionen wurden im Laufe der Zeit zum Ausgangspunkt für die Interpretation der Realität und die Wahl, die Welt mit einer bewusst fantasievollen und fabelhaften Valenz zu erzählen, charakteristische Merkmale ihrer Malerei. Wie sie selbst erklärt, "bedeutet Malen zu wissen, wie man das, was der Augenblick uns gibt, übersetzt". Ihre Kunst basiert auf der direkten Beobachtung naturalistischer Daten, die sie so lange überarbeitet, bis sie ihre tiefsten Gefühle ausdrücken, wobei sie sich nach und nach von der mimetischen Anhaftung der Darstellung lossagt. In den Werken von Elsa Caselli scheint alles ein ursprüngliches Gefühl ekstatischen Staunens über die Realität und ihre verborgene Dimension auszustrahlen, denn jedes Werk ist eine kontinuierliche Artikulation von Bildern, in denen die Ausdruckskraft eine Beteiligung an den Energien und Spannungen ist, die es auszeichnen. Als Gesamtkünstlerin wird Caselli voraussichtlich im Frühjahr 2023 eine Einzelausstellung im Palazzo Stella (Genua) und anschließend auf mehreren italienischen Messen zusammen mit etablierten Künstlern der internationalen Szene ausstellen.

Weitere Informationen per E-Mail: elsacaselliposta@gmail.com www.elsacaselli.art

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230414005031/de/

Contacts:

AMP MONACO

PRESSEVERTRETERIN: Maria BOLOGNA, ampmonaco@ampmonaco.com