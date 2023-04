DJ TAGESVORSCHAU/Samstag, 15. bis Montag, 17. April (vorläufige Fassung)

=== S A M S T A G, 15. April 2023 *** - US/Frühjahrstagung Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank (bis 16.4), Washington - JP/Beginn des Treffens der G7-Minister für Klima, Energie und Umwelt (bis 16.4), Sapporo S O N N T A G, 16. April 2023 17:45 DE/Bundeskanzler Scholz, Pressestatement am Rande der Hannover Messe, Hannover 18:00 DE/Bundeskanzler Scholz, indonesischer Präsident Widodo, Reden auf der Eröffnungsfeier der Hannover Messe, Hannover *** - US/Abschluss Frühjahrstagung Internationaler Währungsfonds (IWF) und Weltbank, Washington - JP/Abschluss des Treffens der G7-Minister für Klima, Energie und Umwelt (seit 15.4), Sapporo - JP/Beginn des Treffens der G7-Außenminister (bis 18.4), Karuizawa M O N T A G, 17. April 2023 *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen März 07:30 FR/Faurecia SA, Umsatz 1Q 08:00 DE/BDI-Präsident Russwurm, Pk auf Hannover Messe 08:00 DE/Durchschnittspreise für Strom und Erdgas 2. Hj 2022 08:30 DE/VDMA-Präsident Heusgen, Pk auf Hannover Messe 09:00 DE/ZVEI-Präsident Kegel , Pk auf Hannover Messe 10:00 DE/Expertenrat für Klimafragen, Pk zur Veröffentlichung des Prüfberichts zur Berechnung der deutschen Treibhausgasemissionen für das Jahr 2022, Berlin 10:45 DE/EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, CDU-Vorsitzender Merz, Statement nach CDU-Präsidiumssitzung, Berlin 10:50 DE/Bundeskanzler Scholz, indonesischer Präsident Widodo, Pressestatement nach Eröffnungsrundgang auf Hannover Messe 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/Bundesverband deutscher Banken, PK nach Vorstandssitzung 11:30 DE/Regierungs-PK *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index April PROGNOSE: k.A zuvor: -24,6 15:30 DE/EZB-Ratsmitglied Nagel, Geldpolitischer Dialog mit Finanzsausschuss des Bundestags *** 17:00 US/EZB-Präsidentin Lagarde, Rede im Council for Foreign Relations 17:15 DE/Siemens AG, PK auf Hannover-Messe 18:00 DE/Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzler Scholz, Zeremonie zur Verleihung des Großkreuz', des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland in besonderer Ausführung an Bundeskanzlerin a.D. Merkel, Berlin 18:00 US/Fed-Richmond-Präsident Barkin (2023 nicht stimmberechtigt im FOMC), Rede bei Richmond Association for Business Economics 18:30 DE/Bundesverband deutscher Banken, Jahresempfang der privaten Banken mit Grußwort von Bundesfinanzminister Lindner - DE/Bundeskanzler Scholz, indonesischer Präsident Widodo, Eröffnung des deutsch-indonesischen Business Summits, Hannover - EU/Europäisches Parlament, Sitzung u.a. mit Abstimmung zu Fit for 55 mit den Punkten Emissionshandel (EU-EHS), CO2-Grenzausgleich (CBAM) und Klimasozialfonds - JP/Fortsetzung des Treffens der G7-Außenminister (bis 18.4), Karuizawa ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/mow/smh

(END) Dow Jones Newswires

April 14, 2023 08:37 ET (12:37 GMT)

Copyright (c) 2023 Dow Jones & Company, Inc.