Seit Jahresanfang befinden sich die Aktienmärkte auf Erholungskurs. Vier Aktien, die die Rallye bisher verpasst haben, könnten nun nachziehen. Anleger-Chancen!

Die Strategen der Investmentbank Evercore suchten nach Aktien im Invesco Russell 1000 Equal Weight Exchange-Traded Fund, der auf dem gleichnamigen Index basiert. Ein Kriterium für sie waren die von Analysten nach oben korrigierten Schätzungen in Bezug auf den Gewinn je Aktie im Jahr 2023, obwohl die Gesamtprognose für den Gewinn je Aktie im Index um einige Prozent nach unten korrigiert wurde. Des Weiteren legten die Experten Wert auf ein gewisses Short-Interesse. Denn Leerverkäufer kaufen häufig Aktien zurück, sobald sich die Anzeichen verdichten, die Aktie könnte erstarken.

Caterpillar erfüllt diese Kriterien. Entgegen dem allgemeinen Marktrend ist die Aktie seit Anfang des Jahres um zwölf Prozent gesunken. Jedoch gingen die EPS-Schätzungen für 2023 um etwas mehr als vier Prozent nach oben, so Barron's. Laut FactSet könnte der Umsatz mit 63 Milliarden US-Dollar etwa sechs Prozent über dem des Vorjahres liegen. Der Baugerätehersteller hob die Preise an, was die Gewinnaussichten verbessert.

Um 14 Prozent gesunken in diesem Jahr, ist die Aktie von Under Armour. Dabei korrigierten die Analysten ihre EPS-Prognosen um etwa 3,2 Prozent nach oben, so Barron's. Insgesamt liegen die EPS-Schätzungen der Analysten für 2023 mehr als 40 Prozent unter den Höchstständen aus dem Jahr 2022. Zu groß scheinen die Marktpositionen anderer Sportartikelhersteller zu sein. Jedoch erwarten die Analysten laut Barron's einen moderaten Umsatzanstieg auf etwa sechs Milliarden US-Dollar mit einer stabil bleibenden Bruttomarge.

Um 17 Prozent nach unten ging der Aktienkurs von Halliburton im Jahr 2023. Um 13 Prozent fielen die Papiere von Albemarle im selben Zeitraum. Allerdings stiegen die jeweiligen EPS-Schätzungen im Jahr 2023 um etwas mehr als zwei Prozent.

