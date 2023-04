© Foto: Joachim Goldberg



Nicht nur der DAX ist derzeit auf Rekordkurs unterwegs, auch der Börse Frankfurt Sentiment Index notiert auf dem zweithöchsten Stand des Jahres. Börsenpsychologe Joachim Goldberg erklärt, warum die Stimmung so gut ist.

Privatanleger hätten offensichtlich in den vergangenen Wochen "eine besseres Marktgefühl gehabt", als die institutionellen Player, so Goldberg. Das liege auch an der langfristigen Einstellung vieler Privatanleger, die nicht den Druck hätten, den Markt schlagen zu müssen.

Wann er mit Gewinnmitnahmen im DAX rechnet und ab welchem Niveau eine tiefere Korrektur ins Haus stehen dürfte: Jetzt die komplette Analyse im Video ansehen!

Moderation: Martin Kerscher, Text: Julian Schick, wallstreet:online Zentralredaktion